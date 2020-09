Stand: 10.09.2020 16:00 Uhr - NDR Blue

Reeperbahn Festival: Ersehnter Re-Start für die Musikszene von Heiko Block, NDR.de

Das Wichtigste vorweg: Das Reeperbahn Festival 2020 findet vom 16. bis 19. September statt. Diese Nachricht hätten viele Musikfans vor ein paar Wochen und Monaten noch für unvorstellbar gehalten. Während fast der gesamte Festival-Sommer wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde und "normale" Konzerte in Clubs noch immer nicht vorstellbar sind, steigt ausgerechnet Europas größtes Club-Festival - bei dem normalerweise Hunderte Bands aus aller Welt spielen und sich Tausende Fachbesucher tummeln. Dort, wo eigentlich Kontakte in der Musikbranche geknüpft werden, muss nun auf Abstand geachtet werden.

Es geht um die Zukunft der Musikbranche

Dass das Reeperbahn Festival überhaupt stattfinden kann, ist nur möglich, weil diese 15. Auflage des Events von den Veranstaltern Pandemie-gerecht geplant wurde - sich die Gäste also einschränken und auch auf lieb gewonnene Programmpunkte verzichten müssen. Dafür wird das Festival aber auch ein Stück weit neu erfunden und bietet neue Möglichkeiten. Es gehe nicht nur um das Festival selbst, sondern um eine "existentielle Frage für Künstler*innen, die Musikwirtschaftenden sowie Spielstätten", so die Veranstalter. Festival-Sprecher Frehn Hawel betont: "Es ist wichtig, neue Wege zu finden und auszuprobieren, wie die Live-Aufführung von Musik und Kultur in diesen Zeiten aussehen kann."

Hybrid: Live vor Ort und in digitaler Form

Das Festival findet deshalb als Hybrid statt: live vor Ort und in digitaler Form. Hamburg wird also auch 2020 zu einem der wichtigsten Treffpunkte der internationalen Musikszene - und bekommt sogar noch mehr Aufmerksamkeit durch die Entscheidung, das Festival auszurichten. Es wird am Mittwoch im Operettenhaus mit einer Show und einem Konzert von Tina Dico offiziell eröffnet. NDR.de zeigt nicht nur den Eröffnungsabend live - sondern in Zusammenarbeit mit ARTE viele weitere Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung. Zudem wird es auf der Seite des Reeperbahn Festivals zahlreiche Konzerte im Stream und eigens für das Festival produzierte Videos-on-Demand geben - so können Musikfans aus aller Welt trotz Corona zumindest virtuell in Hamburg dabei sein und neue Talente entdecken. Vor Ort erwarten Besucher an vier Tagen insgesamt etwa 120 Konzerte sowie rund 30 Programmpunkte aus den Bereichen Arts, Word und Film.

Festival-Chef Schulz: "Es wird sich exklusiv anfühlen"

"Es wird natürlich ein bisschen anders als sonst. Es wird sich sehr exklusiv anfühlen. Man wartet draußen mit Abstand und wird dann reingeführt in den Spielort und platziert", erläutert Festival-Chef Alexander Schulz im NDR Fernsehen. "Man gehört zu den wenigen Erlesenen, die die Konzerte vor Ort erleben dürfen." Und die Drinks werden in einigen Clubs wie im Nochtspeicher an den Tisch gebracht. "Das ist Rock 'n' Roll", so Schulz mit einem Augenzwinkern. Tanzen sei zwar leider nicht möglich, aber dennoch könnten die Menschen endlich wieder Live-Musik erleben.

Das Programm ist in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht so international wie üblich. "Künstler aus den anderen Kontinenten werden nicht einfliegen", so Schulz. "Das Programm ist deshalb vor allem von deutschen und europäischen Künstlern geprägt."

Große Vielfalt auf rund 20 Bühnen

Musikfans können auch in diesem Jahr vor allem Newcomer entdecken - es gibt aber auch einige prominente Namen und etablierte Künstler im Programm. Fast alle Genres sind beim Reeperbahn Festival vertreten. Insgesamt gibt es etwa 20 Veranstaltungsorte rund um die Reeperbahn, darunter fünf Open-Air-Bühnen. Zu den besonderen Spielorten gehören wieder die St. Michaelis Kirche und die St. Pauli Kirche, die Elbphilharmonie ist in diesem Jahr nicht dabei. Die zugelassenen Kapazitäten unter freiem Himmel variieren zwischen 30 Gästen im Molotow Backyard und 850 vor der neu geschaffenen Festival Village Stage auf dem Heiligengeistfeld.

In den Indoor-Spielorten liegt die Spanne der zugelassenen Gäste zwischen 35 Besuchern im Bahnhof Pauli und rund 500 Personen im Michel. 2.000 bis 2.300 Menschen pro Tag werden insgesamt erwartet.

Fast überall Sitzplätze - und Maskenpflicht

Bis auf den Spielbudenplatz, die Fritz Bühne (Kapazität: 200 Leute) und den Molotow Backyard werden alle Indoor- und Open-Air-Spielorte mit Sitzplätzen versehen. Die Sitzgruppen bestehen grundsätzlich aus zwei Stühlen. Einander Fremde werden nicht zusammengesetzt. Überall dort, wo es Sitzplätze gibt, darf Alkohol ausgeschenkt werden. Der Check-in an den Spielorten erfolgt via QR-Code oder über ein Papierformular, das vorab ausgefüllt werden muss. Wer das Festival besucht, muss eine Maske mitbringen und sie innerhalb der Spielorte auf Wegen tragen, die an anderen Menschen vorbeiführen.

Deutlich weniger Konzerte pro Spielort möglich

Durch die aufwendigere Einlass-Situation sowie die nötigen Desinfektions- und Belüftungszeiten können nicht so viele Programmpunkte pro Spielort umgesetzt werden wie sonst. Geplant sind zwei bis drei Acts pro Abend auf einer Bühne. Aufgrund begrenzter Kapazitäten müssen Besucher damit rechnen, das gewünschte Konzert auch mal nicht sehen zu können. Ein Plan B oder C ist also wichtiger denn je in diesem Jahr.

Festival-Dorf auf dem Heiligengeistfeld - Filme im Zeise Kino

Zentrum der Veranstaltung wird das Festival Village auf dem Heiligengeistfeld. Dort gibt es nicht nur Foodtrucks und Bars, sondern auch Ausstellungen, Vorträge und Workshops. "Für vier Tage verwandeln wir das Heiligengeistfeld in einen grünen Spielplatz von Ideen, der unterhalten und inspirieren, aber auch zum Hinterfragen und kritischen Nachdenken anregen soll", so die Veranstalter. Das Festival 2020 ist also auch für Kunstliebhaber einen Besuch wert. Im Filmprogramm laufen zudem rund ein Dutzend Filme im Zeise Kino in Ottensen.

#rbf20 - Festival-Infos Das 15. Reeperbahn Festival findet vom 16. bis 19. September 2020 in Hamburg statt. Für einen Überblick sorgt eine kostenlose App. Tagestickets kosten zwischen 45 und 65 Euro. Die Karten und weitere Infos gibt es über die Webseite des Festivals. Eine Tageskasse vor Ort gibt es in diesem Jahr nicht. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich noch während der Veranstaltung ein Ticket online zu kaufen - Verfügbarkeit vorausgesetzt, denn aufgrund der Pandemie-gerechten Ausführung des Festivals sind die Ticket-Kontingente stark begrenzt.

Anchor Award wird zum fünften Mal verliehen

Zum fünften Mal wird beim Reeperbahn Festival der Anchor Award verliehen: Eine prominent besetzte Jury um Tony Visconti, langjähriger Produzent von David Bowie, prämiert die Live-Auftritte von Musikern oder Bands aus unterschiedlichen Genres. Zur Jury gehören zudem Melanie C. (Musikerin, Ex-Mitglied bei den Spice Girls), Markus Kavka (Musikjournalist und Moderator), Brody Dalle (Musikerin und Gitarristin), Frank Dellé (Sänger, Gründungsmitglied und Frontmann von Seeed) und Darcy Proper (Masterin Engineer, Grammy-Gewinnerin). Ins Rennen um den Anchor Award 2020 gehen diese sechs Acts: Arya Zappa (Deutschland), Ätna (Deutschland), Eefje De Visser (Niederlande), L'Eclair (Schweiz), Suzane (Frankreich) und Tuvaband (Norwegen). Die Anchor Show im St. Pauli Theater wird am Sonnabend, 19. September, live bei NDR.de übertragen.

Dänemark ist Partnerland

2020 übernimmt Dänemark die Länder-Partnerschaft des Festivals. Neben Tina Dico treten beispielsweise auch Calby, Drew Sycamore, Be Svendsen, Nicklas Sahl und Baby In Vain auf und zeigen, wie vielseitig die Musiklandschaft Dänemarks ist.

Konferenz für Fachbesucher digital

Das Programm für Fachpublikum findet in diesem Jahr ausschließlich digital statt. Die Reeperbahn Festival Konferenz bietet Talks, Sessions, Interviews und Panels, die aus drei Live-Studios auf der Reeperbahn mit über 200 Speakern produziert und gesendet werden.

N-JOY Reeperbus auf dem Spielbudenplatz

Der NDR ist auch in diesem Jahr wieder beim Festival vertreten. Wie gewohnt steht der N-JOY Reeperbus auf dem Spielbudenplatz - dort treten zahlreiche Bands auf. Ausgewählte Konzerte werden später als Video auf NDR.de zu sehen sein. Anders als sonst üblich haben wegen Corona aber nur Festival-Besucher Zutritt zu den Konzerten am Reeperbus.

NDR Blue Backstage im Radio - Blog bei NDR.de

Das Karostar Musikhaus St. Pauli wird während des Festivals zum Radio-Studio. An drei Tagen diskutieren Studio-Gäste an der NDR Blue Backstage über Musik-Themen. Live-Musik gibt es natürlich auch. Mit zwei Stunden hat die Show in diesem Jahr die doppelte Länge. Zwar müssen die Sendungen ohne Publikum stattfinden, werden aber vom 17. bis zum 19. September täglich von 22 bis 0 Uhr auf NDR Blue gesendet und jeweils ab 00.05 Uhr im NDR Info Nachtclub wiederholt. Außerdem berichtet NDR Musikjournalist Matthes Köppinghoff während des Festivals im Blog bei NDR.de von seinen Entdeckungen und Erfahrungen.

