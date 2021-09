Stand: 25.09.2021 17:10 Uhr Olmo: Sänger mit vielen Facetten

Olmo tritt am 25. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Kooperation mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und präsentiert etliche davon im Anschluss als Video-on-Demand.

Der Mann aus Bologna, der in Berlin lebt, ist reich an Facetten. Mal überrascht er als Sänger und Liedermacher, dann wieder als Jazz-Vokalist und im nächsten Moment Leader einer Band.

Weitere Informationen Alle Infos zum Reeperbahn Festival 2021 Vom 22. bis 25. September zeigt NDR.de zusammen mit ARTE Highlights im Stream - und Videos-on-Demand - von Sting bis Bruckner. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 22.09.2021 | 07:40 Uhr