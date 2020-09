Stand: 08.09.2020 09:12 Uhr - NDR Info

Negroman - Rap aus Mainz mit viel Wortwitz

Negroman tritt am 18. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Ein Musiker mit verschiedenen Identitäten? Einst war Negroman als Loki unterwegs oder trat mit Knowsum als Duo Luk & Fil auf. Seit 2016 macht der gebürtige Mainzer unter den Namen Negroman Rap- und Hip-Hop-Musik, häufig politisch und gesellschaftskritisch. Ende vergangenen Jahres veröffentlichte Negroman sein drittes Album mit dem Titel "Cuck", das patriarchale Strukturen und Männlichkeits-Klischees mit viel Wortwitz thematisiert. Musikalisch geht es auch eine Stufe weiter, indem Negroman gekonnt seinen Rap mit Funk- und Jazzelementen verbindet.

Negroman beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Hip-Hop, Rap Erstes Album 2016

