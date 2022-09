NDR Kultur Foyerkonzert on tour auf Burg Dankwarderode Stand: 14.09.2022 07:30 Uhr Gewinnen Sie zwei exklusive Karten für das NDR Kultur Foyerkonzert on tour mit Lauma Skride, Baiba Skride und Harriet Krijgh.

Mit den Schwestern Baiba und Lauma Skride aus Lettland und der niederländischen Cellistin Harriet Krijgh haben sich drei Künstlerinnen der Extraklasse zusammengefunden. Als Klaviertrio spielen sie immer wieder zusammen, alle haben daneben aber auch zahlreiche andere künstlerische Projekte als Kammermusikerinnen und Solistinnen.

Baiba Skride zählt zu den außergewöhnlich interessanten Geigerinnen unserer Zeit. Sie spielt solistisch mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem Gewandhausorchester Leipzig, Boston und Chicago Symphony Orchestras, New York Philharmonic. In der Saison 2022/2023 steht sie unter anderem in Nord- und Südamerika, Europa, Japan und Australien auf der Konzertbühne.

"Wunderbar sensibel, mit herrlichen Klangfarben, immer wieder auch mit hochvirtuosem Elan" sei das Spiel von Lauma Skride, hieß es in einer Rezension des Bayerischen Rundfunks. Kombiniert mit einer brillanten Technik sind dies die Eigenschaften, mit denen es Lauma Skride gelingt, als Solistin wie als Kammermusikerin gleichermaßen auf den wichtigsten nationalen und internationalen Podien zu begeistern. Sie ist unter anderem begehrte Kammermusikpartnerin von Anne-Sophie Mutter.

Die niederländische Cellistin Harriet Krijgh wird gleichermaßen für ihr Temperament wie für ihren Klangsinn gefeiert. Ihre besondere Affinität zur Kammermusik bewies die Künstlerin, als sie in Nachfolge von Eckart Runge 2019 Mitglied des Artemis Quartett wurde. Darüber hinaus pflegt Harriet Krijgh eine enge Zusammenarbeit mit der Pianistin Magda Amara.

Zum NDR Kultur Foyerkonzert on tour kommen die drei Musikerinnen mit einem bunten Programm, in dem sie unterschiedlichste Facetten zeigen werden. Über ihr Zusammenspiel, gemeinsame künstlerische wie persönliche Erlebnisse werden die Künstlerinnen in Gesprächen mit NDR Kultur Redakteur Ludwig Hartmann Auskunft geben - und vielleicht auch das eine oder andere kleine Geheimnis preisgeben.

Die exklusiven Karten für das NDR Kultur Foyerkonzert gibt es nicht zu kaufen, es gibt sie nur zu gewinnen. Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen.

Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Ihre Daten Vorname: * Nachname: * Straße, Hausnummer: PLZ: Wohnort: E-Mail: * Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind: Kopie Ihrer Mail erwünscht? Wenn Sie eine Kopie Ihrer Mail wünschen, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NDR Kultur Neo | 14.09.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik