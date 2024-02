NDR Bigband spielt Heinz Erhardt: Musik mit Schalk im Nacken Stand: 23.02.2024 11:12 Uhr Die NDR Bigband hat in Göttingen die Tournee mit Chansons und Liedern von Heinz Erhardt gestartet. Namhafte Künstler wie Anette Frier, Dietmar Bär und Stefan Gwildis gestalten das Programm unter dem Motto "Augen auf und durch".

von Pearl Väth

Heinz Erhardt war nicht nur ein herausragender Entertainer und Humorist, sondern auch ein äußerst talentierter Komponist und Musiker. Sein Erbe, das lange Zeit fast vergessen schien, wurde dank der Initiative seiner Enkelin Nicola Tyszkiewicz wiederentdeckt und zum Leben erweckt. Mit renommierten Künstlern und der NDR Bigband wurden zum Anlass des 100. Geburtstags Erhardts verschollene Kompositionen aufgenommen. Es entstanden zwei Musik-CDs, die beliebte Lieder und bisher unbekannte Werke zum Klingen bringen.

Gelungener Mix aus Swing, Latin und Soul

Nach langer Vorbereitung ist nun die Tournee mit diesen humorvollen Chansons gestartet - und das mit dem NDR, jenem Hamburger Radiosender, der Erhardt in den Nachkriegsjahren den Start seiner Karriere ermöglichte. Die Arrangements, die einen gelungenen Mix aus Swing, Latin und Soul-Jazz bieten und vom Dirigenten Jörg Achim Keller stammen, werden nun unter dem Motto "Augen zu und durch" präsentiert.

Die bekannten Stücke wie "Fräulein Mabel" und "Dann rege dich nicht auf" sprechen für sich.

"Dann rege dich nicht auf mein Freund, damit kommst du nicht weit,

denn Aufregung verkürzt ja bloß die Lebenszeit.

Und kommt was in die Quere dir, setz dich darüber weg.

Sich aufzuregen, glaube mir, hat keinen Zweck." Zitat aus "Dann rege dich nicht auf"

Doch auch die neueren Werke von Erhardt überzeugen, besonders das etwas düstere Blues-Stück, vorgetragen von Stefan Gwildis:

"Einsam, irr' ich durch den Regen. Durch die Gassen und durch die Nacht ..." Zitat aus "Der Einsame"

Anette Frier begeistert das Publikum mit unbekannter Poesie, die zum Nachdenken anregt:

"Es scheint so, auf dem Planeten, den wir so gern mit Füßen treten und ihn dadurch total verderben, dass also hier, nur Gute sterben." Zitat aus "Schlechte bleiben leben"

Humorvolle musikalische Interaktion mit dem Publikum

Kaum ein Unterhaltungskünstler beherrschte so meisterhaft die Nuancen der humorvollen und oft auch musikalischen Interaktion mit dem Publikum, um es zu amüsieren und zu unterhalten. Die anhaltende Begeisterung der Deutschen zu Heinz Erhardt zeigt sich auch heute noch deutlich. "Ein wunderbarer Abend, Heinz Erhardt lebt", zeigte sich ein Konzertbesucher begeistert.

Erhardt war ein Musiker und ein Dichter. Seine Witze und Geschichten scheinen zeitlos zu sein. Noch bis zum 7. März kann man die Tournee "Augen zu und durch" der NDR BigBand miterleben.

