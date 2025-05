Stefan Gwildis: Norddeutscher Soul-Papst feiert Jubiläum Stand: 15.05.2025 19:08 Uhr Er hat auf dem Hamburger Kiez gespielt und auf der Bühne lautstark Autos demoliert. Stefan Gwildis ist einer der vielseitigsten und erfolgreichsten Sänger Deutschlands. Jetzt feiert der Musiker sein 50-jähriges Bühnenjubiläum.

von Barbara Block

Ein Norddeutscher mit Soul: Seit fünf Jahrzehnten steht Stefan Gwildis auf der Bühne. Und auf einer Bühne treffen wir ihn, um über sein Leben zu sprechen, über seine Erfolge und Misserfolge und darüber, wie alles in Hamburg angefangen hat. "Hier ist das Staunen einer Welt in Barmbek, Barmbek Süd, das gilt ja als Beverly Hills von Barmbek", erzählt er während er ein Fotoalbum durchblättert. "Hier sieht man mich auf meinem Kipperauto, damals als ich so ein kleiner Butscher war. Es ist ja wirklich gerade erst eben gewesen."

Als Teenager bekommt er seine erste Gitarre geschenkt, das Spielen bringt er sich selber bei. Das Stricken auch. Er kommt ans Thalia Theater, lernt Fechten, wird Stuntman. Die Musik bleibt: "Wir machten dann eine Band auf, die deutsche Texte mit Jazz-Musik verbanden und auch mit südamerikanischen Klängen. Das war in den 1990er-Jahren etwas, was erfolglos war und kein Schwein interessierte." Gwildis hat fast alles gemacht: Straßenmusik und Zelttheater. Wilde Jahre, in denen er sich ausprobiert hat.

Hähnchengrill und demolierte Opel Kadetts auf der Bühne

Auf St. Pauli dann die erste feste Bühne: Mit dem Anarcho-Musical "Wuttke II" eroberte er das Publikum im neu gegründeten Schmidt Theater. "Es war schon sehr abenteuerlich und es gab auch einen Lichtmann, der immer total bekifft war und der auch an seinem Lichtpult einschlief und dann manchmal mit seinem Ellenbogen alle Regler nach oben schob - und wenn die dann alle mit einem Mal an waren, dann fühltest du dich wie in so einem Hähnchengrill", erinnert sich der Sänger, grinst und äfft die Situation von damals nach: "'Kann mal jemand Jürgen aufwecken, dass hier alle Schieber wieder runterkommen.’ Sehr chaotisch, aber auch eine sehr lustige Zeit, was mich hier mit diesem wunderbaren Theater verbindet."

Experimentell, schräg, anders - die Shows im Schmidt Theater wurden Kult. Es folgte "Auto, Auto!" gemeinsam mit Christian von Richthofen. Auch so eine verrückte Idee: ein alter Opel Kadett wird zum Instrument und mit Inbrunst zerlegt. Witz und Humor gehören bei Stefan Gwildis immer dazu. "Muskeln zeigen, bis man schielt", sagt er und schaut auf sich herab, "übrigens auch ein geiler Pullover. Den hatte ich mir zu Weihnachten gewünscht, weil mir nachgesagt wurde: Du bist zumindest manchmal wie zugemauert. Okay, dann mach mal so einen Pullover."

Durchbruch mit 45 Jahren und deutschem Soul

Der große Durchbruch gelingt dem Künstler dann mit Soul, da ist er schon 45. "Das könnte ein Konzept sein, was vielleicht fruchtbar ist, denn das hat es noch nie gegeben, dass ein Deutscher Soul Songs macht mit deutschen Texten", erinnert er sich. Das Album "Neues Spiel" von 2003 hält sich dreizehn Wochen lang in den Charts. Und am Ende gibt es sogar "Gold" dafür. "Hier sieht man uns bei der Verleihung der Goldenen Schallplatte", erzählt Gwildis, während er weiter im Fotoalbum blättert, "das heißt also 100.000 verkaufte Exemplare, also das war schon echt ein Kracher, das ist heute undenkbar. Heute kriegst du ‘ne Goldene Schallplatte, wenn du 5.000 verkaufst."

Früher hat er mit Joja Wendt und den Söhnen Hamburgs auf der Straße gespielt - heute rockt die Best-Ager-Boygroup die großen Hallen. "Wir sagten, lass uns mal was zusammen machen", erinnert er sich. "Das hat aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen nie geklappt und als wir uns jetzt mal wieder trafen auf einer Party bei Otto Waalkes, da standen wir zusammen und sagten, also jetzt muss es echt mal losgehen. Und wir fragten uns, wie wollen wir uns denn nennen und da kam Otto auf uns zu und sagte: 'Och Mensch, hier stehen ja die Söhne Hamburgs'".

"Poller hocken, Schiffe gucken und Schnauze halten"

Die Liebe zur Musik und zum Hafen: Stefan Gwildis ist ein echter Hamburger Jung. Einer, der sich nicht verbiegt. "Poller hocken, Schiffe gucken und Schnauze halten. Hier einfach zu hocken, in Hamburg zu sein, diese Weltoffenheit zu spüren und in Hamburg gibt es einen ganz wichtigen Satz, wenn es um Politik oder Religion geht, da heißt es: 'Mach mal wie du meinst, aber geh' den andern nicht auf'n Sack', das müsste eigentlich in die Präambel des Grundgesetzes geschrieben werden, dann kommen wir auch alle prima miteinander aus."

