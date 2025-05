Musikwissenschaftler zum ESC 2025: Diese Titel überzeugen Stand: 16.05.2025 10:32 Uhr Am Sonnabend findet das Finale des Eurovision Song Contest statt. Zum 69. Mal wird das beste Lied gesucht. Der Musikwissenschaftler Arno Lücker verrät im Interview, welche Songs er favorisiert. Beitrag anhören 8 Min

Herr Lücker, wie ist Ihre Liebe zum Eurovision Song Contest entstanden?

Arno Lücker: Das war 1998. Damals hat Guildo Horn mit "Guildo hat euch lieb" teilgenommen. Ich fand das total witzig, dass endlich mal Deutschland so eine anarchische Nummer dabei hatte. Letztendlich ist das so ein Familien-TV-Event von früher. Man war noch jung, hat das mit den Eltern geguckt wie "Wetten, dass..?" oder anderes. Das gibt es ja nicht mehr so häufig. Deshalb ist ESC-Gucken für mich bis heute was Besonderes, weil man sich so ein bisschen 80er-, 90er-mäßig zu Hause einrichten kann, ein paar Leute einlädt, und dann legt man einfach los.

Sie haben alle 37 Stücke analysiert. Nach welchen Gesichtspunkten sind Sie da vorgegangen?

Lücker: Nach strengen, subjektiven Gesichtspunkten. Ich liebe es einfach, auf Musik zu stoßen. Ich höre sie mir an mit meinen Boxen oder Kopfhörern, und dann schreibe ich darüber was. Das ist impulsiv, aber basiert darauf, dass ich Musikwissenschaft studiert habe, dass ich Klavier spiele, Beethoven und Mahler auswendig kenne. Aber ich begegne auch Popsongs ganz authentisch und lasse mich berühren. Das ist bei Leuten, die Musikwissenschaft studiert haben, im Grunde nicht anders, dass wir jede Musik betrachten können, wenn wir auf sie stoßen. Deshalb ist das total legitim. Dass jeder sich über Kunst äußert - dafür ist Kunst und Kultur, also auch Musik, einfach da, dass wir darüber sprechen und auch mal ein bisschen böse damit umgehen.

Wenn Sie sich die 37 Songs Revue passieren lassen: Was sind die ganz großen Hits, und was sind die ganz großen Flops?

Lücker: Für mich persönlich ist das Lied "Maman" aus Frankreich der Sängerin Louane ein besonderer Hit. Es ist eigentlich ein ganz normaler, kleiner französischer Song, aber die Thematik ist so süß: Es geht darum, dass die inzwischen 23-Jährige selbst Mutter ist und kein Kind mehr. Sie nimmt Abschied von ihrer eigenen Kindheit und sagt: Es gibt da jetzt jemand anderen, der mich "Mama" nennt. Französisch gesungen, so Chanson-artig, ist das einfach ganz toll.

Auch die Band Ziferblat aus der Ukraine mit "Bird of Prey" hat eine Queen-Rhapsodie-ähnliche Sache vorgelegt: Da wird mal so osteuropäisch hohlklänglich im Chor gesungen - und dann klingt es wieder ein bisschen nach Oasis. Es ist ein ganz originelles Lied. Das sind für mich zwei große Hits.

Und wer ist Ihrer Ansicht nach der große Favorit für den Sieg?

Lücker: Das ist nicht meine Ansicht, das ist leider so, aber ich finde es ein bisschen albern: Das ist "Bara bada bastu" aus Schweden. Ich habe schon zu meiner Frau gesagt: Ja, Ohrwurm-Charakter, aber kannst du weiter singen nach "Bara bada bastu"? Das ist nicht so ein gutes Zeichen.

Wenn Sie viel analysieren, viel wissen und auch viel kritisieren, kommt dann nicht die Frage: Warum macht er nicht den Stefan Raab im nächsten Jahr und sucht unseren Hit aus?

Lücker: Ich bin mir natürlich bewusst, dass man einen Hit nicht planen kann. Ich bin da total offen, dass ich irgendwann mal Popsongs schreibe. Ich fange gerade an, Kinderlieder selber zu schreiben, weil ich seit ein paar Monaten zum ersten Mal Vater bin. Dieses "dann mach es doch selber besser" ist immer leicht gesagt. Auch bei moderner Kunst: "Aber du hast halt vor 120 Jahren nicht einfach ein Urinal in die Ecke gestellt und es zur Kunst erklärt, sonst wärst du heute berühmt." Es heute zu machen, ist halt lame.

Wie ernst ist der Eurovision Song Contest?

Lücker: Er ist einerseits total pathetisch von den Musik-Acts, obwohl es diesmal fast keine richtige Rocknummer gibt. Es gibt ganz viel Pathos, ganz viel Show, ganz viel Feuerwerk. Ich suche dann immer die Reduktion: Wo ist denn wirklich die Ballade, die sich selbst vertraut? Das ist dieses Jahr ein bisschen das Problem. Ganz viele Songs fangen balladenartig an, Klavier und Gesangsstimme, und nach zwei Minuten wird es so, als ob Hans Zimmer nochmal seine "Gladiator"-Trommeln freigelassen hätte. Ich finde das ein bisschen schade. So einem Song darf man vertrauen, vor allem wenn er nur 3:20 Minuten geht.

Der deutsche Beitrag heißt "Baller". Wie weit kommt der?

Lücker: Nicht so schlecht wie prophezeit, nicht so gut wie Stefan Raab hofft. Ich habe ihn auf Platz 16 getippt. Grundsätzlich ist der Song ein bisschen so, wie wenn man einem Teenager beim Tanzen zuguckt: Man denkt: Oh, ist das unangenehm. Aber wir waren auch mal so, und dann ist es auch wieder ganz süß. So ähnlich funktioniert der Hit "Baller".

Das Gespräch führte Philipp Schmid.

