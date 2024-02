"Hercules": Das ist der Cast des Musicals in Hamburg Stand: 03.01.2024 12:28 Uhr Am Dienstag ist der Cast für die Uraufführung des Disney-Musicals "Hercules" vorgestellt geworden. Am 24. März 2024 wird das Stück im Stage Theater Neue Flora das erste Mal in Hamburg aufgeführt.

Die Götter des Olymp, des Hades, rauchende Kostüme, Humor, Freundschaft und viel Gospelmusik - das verspricht das neue Musical "Hercules" in der Hansestadt ab März 2024. Es handelt von Hercules, Sohn des Gottes Zeus und von Alkmene, der als Baby entführt wird und unter Menschen aufwächst. Er ahnt nichts von seinen Kräften, bis er herausfindet, dass er vom Olymp stammt. Um auf den Berg der Götter zurückkehren zu können, muss der junge Mann beweisen, dass er ein richtiger Held ist - und dass er auf sein Herz hören muss.

Benét Monteiro und Mae Ann Jorolan in Titelrollen: "Hercules hat ein gutes Herz"

Am Dienstag hat der Veranstalter Stage Entertainment gemeinsam mit Thomas Schumacher, Leiter der Disney Theatrical Productions, die ersten Songs auf Deutsch vorgestellt - und den gesamten Cast auf die Bühne am Theater der Kehrwiederspitze geholt. Mit dabei sind etwa der Brasilianer und "Hamilton"-Hauptdarsteller Benét Monteiro in der Titelrolle des Hercules. Ebenso die Schweizer Musicalsängerin Mae Ann Jorolan, bekannt aus "Hamilton" und "Aladdin", in der Rolle der Meg.

Mit "Hercules", so die Veranstalter, erwarte das Hamburger Publikum nicht nur eine Heldengeschichte,sondern eine Romantik-Komödie mit Heldenstoff - und mit viel Gospelmusik. "Er ist sehr positiv, er hat viel Energie, er hat ein gutes Herz und den Rest muss ich noch herausfinden", so Benét Monteiro. "Ob ich ein Held bin? Ich weiß es noch nicht".

Dazu gehören "weltbekannte Songs, spektakuläre Bühnenbilder und überlebensgroße Charaktere, die uns zum Lachen und Weinen bringen", sagte Stage-Chefin Uschi Neuss am Dienstag. Insgesamt 35 Musicaldarstellerinnen und -darsteller gehören zum Ensemble. "Hercules" sei eine Geschichte, die ein typisches Disney-Feeling herstellen könne. "Wir haben die Götter, die Unterwelt. Wir haben sie in die heutige Zeit gebracht. Das Buch vom 'Disney'-Film von 1997 ist überarbeitet, die Songs sind überarbeitet, wir haben neue hereingebracht", sagte Neuss. Für die Show in Hamburg gibt es Songs von Alan Menken in Zusammenarbeit mit David Zippel, basierend auf dem Buch von Robert Horn und Kwame Ksei-Armah. Dazu gehören Titel wie "Endlich angekommen" (Go the Distance), "In Sekunden auf Hundert" (Zero to Hero), den die Musen Thailia, Calliope, Terpsichore, Clio und Melepomene singen - und "Ich will keinen Mann" (I Won't Say I'm in Love). Die Musen werden jeweils gespielt von Leslie Behann, Chasity Crisp, Venolia, Uzoh und Shekinah Mcfarlane.

"Kostüme sind eine Mischung aus Greek und Gucci"

Zum ersten Mal spielt Musicaldarsteller Detlef Leistenschneider einen Fiesling: Er verkörpert im Stück Hades. "Wir hier können das Stück neu kreieren. Wir machen, was toll ist, die Vorlage für den Broadway oder für das Stück in den anderen Ländern. Das macht das Ganze so spannend", sagte Leistenschneider. Sein Kostüm solle ein ganz besonderes sein - das hatte Thomas Schumacher auf der Bühne angekündigt. "Es soll rauchen - ich bin ganz gespannt", schmunzelte Leistenschneider.

Auch Bénet Monteiro kann es kaum erwarten, die Kostüme anzuprobieren: "Das wird sehr toll. Es ist eine Mischung aus Greek und Gucci. Was für eine Kombination!" Die Proben für das Stück beginnen erst im Januar 2024. Aktuell werden noch an mehreren Standorten in Deutschland, England und in den USA Kostüme geschneidert und Perücken gefertigt. Dann erst wird der Cast wissen, wie die Kostüme sich auf der eigenen Haut anfühlen.

