Erstklassige Solisten und Solistinnen sowie exquisite Ensemble: Die Meisterkonzerte Braunschweig vereinen sechs hochkarätige Klassikkonzerte in einem Abonnement.

Aus dem kulturellen Bilder der Löwenstadt sind die Meisterkonzerte Braunschweig nicht mehr wegzudenken. Seit nunmehr 70 Jahren bringt die Braunschweiger Konzertdirektion Walter E. Schmidt in ihren Philharmonischen Meisterkonzerten die internationalen Größen der Klassikszene nach Braunschweig.

Hochkarätige Klassikonzerte in der Löwenstadt

Im Gründungsjahr 1947 fanden die "Meisterkonzerte für Werktätige" im Gloria-Kino in der Wendenstraße ihr erstes Zuhause, es folgten Konzerte im Haus "Salve Hospes", in der Aula der Neuen Oberschule und schließlich seit 1965 ausschließlich in der Stadthalle.

Während der Sanierung der Stadthalle Braunschweig (voraussichtlich noch bis Ende 2028) ist das Große Haus des Staatstheaters die Wahlheimat der Meisterkonzerte Braunschweig.

Die Meisterkonzerte Braunschweig sind Kulturpartner von NDR Kultur.

