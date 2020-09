Stand: 07.09.2020 12:30 Uhr - NDR Info

Matija - Von Joko Winterscheidt empfohlen

Matija treten am 18. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Das ist der Traum vieler junger Musiker: Gestartet als eine Schülerband in München wird die Band The Capitols 2016 von einem Hamburger Produzenten entdeckt und unter Vertrag genommen. Die Band benennt sich in Matija um, nach dem Vornamen des Sängers, und bringt nur ein Jahr später ein erstes Album und eigene Musikvideos heraus. Die Indie-Rockband vermischt ihre Sounds mit Blockflöten und elektronischen Nuancen. Ihre Musik gefällt auch Moderator Joko Winterscheidt so gut, dass er Matija wärmstens auf Instagram empfiehlt. Als Einflüsse nennt die Band etwa die Red Hot Chili Peppers und Radiohead.

Matija beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Indie-Rock Gründung 2011 Gesang, Gitarre, Blockflöte, Bass Matija Chlupacek Gitarre, Keyboard, Bass Jan Salgovic Schlagzeug, Perkussion Sami Salman

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 19.09.2020 | 00:00 Uhr