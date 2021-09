Stand: 24.09.2021 20:53 Uhr M.Byrd: Hamburger Newcomer mit Zukunft

M.Byrd tritt am 25. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Kooperation mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und präsentiert etliche davon im Anschluss als Video-on-Demand.

Newcomer mit Zukunft: Der Songwriter aus Hamburg hat mit "Morning Sun" eine der schönsten Singles 2021 veröffentlicht. Seinen Sound bestimmen eine charaktervolle Stimme und wohldosierte Emotionalität.

Weitere Informationen Alle Infos zum Reeperbahn Festival 2021 Vom 22. bis 25. September zeigt NDR.de zusammen mit ARTE Highlights im Stream - und Videos-on-Demand - von Sting bis Bruckner. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 22.09.2021 | 07:40 Uhr