"Kultur hält zusammen" mit den Ragtime Bandits Stand: 29.12.2020 14:36 Uhr Unter dem Motto "Kultur hält zusammen" unterstützt die Dorit & Alexander Otto Stiftung mit der Hamburgischen Kulturstiftung freie Künstlerinnen und Künstler. Davon profitiert auch die Hamburger Band The Ragtime Bandits.

von Anina Pommerenke

Jung, verrückt und voller Energie - so beschreiben sich die Ragtime Bandits auf ihrer Homepage. Dass sie auch noch kreativ sind, belegt ein Youtube-Video vom Frühling des vergangenen Jahres. Als kleine Marching Band, also marschierendes Blasorchester, waren sie damals unterwegs und spielten in Vorgärten von Hamburger Altenheimen für die Bewohnerinnen und Bewohner.

Musiker aus dem Umfeld der Hamburger Hochschule für Musik

Für Saxophonist Lasse Grunewald ist eindeutig, was die Ragtime Bandits auzeichnet: "Eine sehr lustige Band. Auf der Bühne macht es einfach sehr viel Spaß - immer! Spaß, Spaß, Spaß!" Zusammengefunden haben die sechs Musiker 2015. Posaunist und Arrangeur Cam Buma war damals auf der Suche nach gleichgesinnten - und gleichaltrigen Musikern. Der gebürtige Australier wurde im Umfeld der Hamburger Hochschule für Musik fündig.

Spielfreude und Humor statt Altherren-Image

Humor und Ironie gehören genauso zur Band dazu, wie die Blasinstrumente, so Cam Buma: "Die Musik selbst hat so viel Freude drinnen, und das wollte ich auch unbedingt auf die Bühne übertragen. Das passt nicht zur Musik, dass wir alle ernst da stehen, mit bösen Gesichern. Es muss diese Freude, Comedy und Spaß haben - das muss passen."

Dass Dixieland-Jazz sonst eher eine Altherren-Angelegenheit zu sein scheint, erlebt die Band immer wieder: bei Konzerten und Festivals zwischen Bremerhaven und Wien. Berührungsängste mit der Stilrichtung versuchen sie durch das Arrangieren von bekannten Melodien und Charts-Hits zu durchbrechen, so Cam Buma: "Ich versuche auch viel Quatsch einzubauen, kleine Tipps und Zitate aus anderer Musik - da muss man gut zuhören, um das zu erkennen."

Lichtblicke für Bewohnerinnen und Bewohner in Heimen

Mittlerweile sind die sechs Musiker auch privat gut befreundet. Der Humor, den sie untereinander entwickelt haben, überträgt sich auch auf die Auftritte - von denen im vergangenen Jahr allerdings fast alle ins Wasser gefallen sind. Immerhin entstand so die Idee, als Marching Band für Menschen in Heimen zu spielen. Laut Lasse Grunewald hat auch die Band davon profitiert: "Das ist ein ganz tolles Ding gewesen, weil es uns ermöglicht hat, im Freien das zu tun, was wir mögen, was uns Spaß macht und den Leuten drinnen und auf den Balkonen und Terrassen ein ganz tolles Event zu geben. Es gibt viele Leute, die viel nachdenken, in Löcher fallen, weil sie das, was sie eigentlich tun, seit zehn Monaten nicht ausüben können."

Stiftungsgelder ermöglichen faires Honorar

Altenheime hätten allerdings nur ein sehr kleines Budget für Entertainement, erklärt Cam Buma: "Und schon gar nicht für sechs Leute. Wenn sie irgendjemanden für ein Konzert engagieren, dann normalerweise ein oder zwei Personen. So eine volle Band zu sehen, das gibt es einfach nicht."

Die Stiftungsgelder ermöglichen es den Ragtime Bandits, für ein faires Honorar zu spielen. Besonders in Heimen, die sich das normalerweise nicht leisten können. Sobald das Wetter es erlaubt, wird also wieder marschiert: insgesamt vier Mal, mit viel Abstand, durch Vorgärten von Hamburger Altenheimen.

Gefördert wurden ganz unterschiedliche Projekte: zum Beispiel aus der bildenden Kunst und im Bereich Theater. Eine zweite Förderrunde für freischaffende Künstlerinnen und Künstler soll bald starten. Mehr Infos dazu finden Sie auf der Seite der Hamburgischen Kulturstiftung.

