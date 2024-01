Klavier spielen wie Mozart: Historische Tasteninstrumente in Kellinghusen Stand: 05.01.2024 07:39 Uhr Dem Klang eines Klaviers kann man schon mal verfallen. Bei Eric Feller aus Kellinghusen ist das jedenfalls so. Er sammelt sie sogar. Die Instrumente sind bis zu 300 Jahre alt und stehen in seinem ganzen Haus verteilt.

von Sven Jachmann

Sowie man die Villa von Eric Feller betritt, beginnt eine Zeitreise in die Vergangenheit - bis ins 18. Jahrhundert. An den Wänden hängen Gemälde in goldenen, verzierten Rahmen. In einer Ecke steht ein großes Grammophon. Der Hausherr sitzt an einem Spinett aus dem Jahre 1720. Es wurde in London gefertigt, erzählt Feller: "Es gibt relativ wenige davon - auch in diesem guten Zustand -, sodass man das Klangideal noch erleben kann, wie es damals war. Das war wirklich Glück, dass ich an das Instrument gekommen bin."

Größte Sammlung historischer Tasteninstrumente in Europa

In jedem Zimmer des restaurierten Hauses stehen gleich mehrere Tasteninstrumente nebeneinander. 86 verteilen sich hier vom Keller bis unters Dach. Die stehen hier aber nicht nur zum Anschauen: Eric Feller spielt regelmäßig auf ihnen. Auch auf einem besonderen Flügel aus dem Jahr 1785, eins seiner Lieblingsstücke: "Man weiß heute, dass Mozart auf so einem Flügel spielte. Das hat er mal in einem Brief erwähnt." Insgesamt besitzt der studierte Musiker mehr als 400 Instrumente - die größte Sammlung historischer Tasteninstrumente in Europa, sagt er.

Seine Sammelleidenschaft begann vor 20 Jahren. Eric Feller fand im Internet einen Restaurator aus der Schweiz. Der bot ihm ein Tafelklavier aus dem Jahr 1780 zum Kauf an. "Damals war ich noch Student und habe ganz doll dafür gespart", sagt er. Auch dieses Instrument hat er natürlich noch. Es steht oben in der ehemaligen Küche der Villa. "Im Moment ist es verstimmt. Man muss sie ständig stimmen. Ich habe mal so eine Phase, wo ich es mehr spiele. Es liegt mir sehr am Herzen, weil es das erste war."

Ausstellung im Rathaus in Kellinghusen

Was die Instrumente wert sind und wie er seine Sammelleidenschaft finanziert, darüber schweigt der Musiklehrer einer Grundschule in Wrist. Im Sommer kommenden Jahres plant der Sammler eine Ausstellung mit seinen Instrumenten und alten Briefen, die er in einigen seiner Klaviere gefunden hat, im alten Rathaus in Kellinghusen.

