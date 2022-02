Jan-Philipp Sprick wird neuer HfMT-Präsident in Hamburg Stand: 10.02.2022 10:00 Uhr Nach 16 Jahren endet die Amtszeit von Elmar Lampson als Präsident der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg im September. Mit dem Musikwissenschaftler Jan Philipp Sprick steht nun sein Nachfolger fest.

von Marcus Stäbler

In einem mehrmonatigen Auswahlverfahren hat die Hochschule den Nachfolger für Elmar Lampson bestimmt: Es ist der Musiktheoretiker und Musikwissenschaftler Jan Philipp Sprick, zuvor schon Leiter des Instituts für Musik an der Rostocker Hochschule und seit 2018 Professor in Hamburg.

"Es gibt ja die Freiheit von Lehre und Forschung, die gilt auch an einer künstlerischen Hochschule. Das heißt, ich bin nicht primär dafür verantwortlich, was in den Studiengängen passiert. Ich bin aber in der Gesamtverantwortung schon auch dafür zuständig, wohin sich die Hochschule entwickelt. Und ein ganz wichtiger Punkt gerade in den nächsten Jahren wird der Kontakt in die Politik sein", umreißt der Mittvierziger Jan Philipp Sprick sein Arbeitsfeld als designierter Präsident der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.

Baustellen: Soziale Ungleichheit und Diversität

Sprick muss die Hochschule repräsentieren, ihre Interessen nach innen und außen vertreten und dabei immer die Zukunft im Blick haben. Eine zentrale Aufgabe sei es, "dass wir uns den gesellschaftlichen Wandlungen und Veränderungen anpassen müssen und sie aufgreifen müssen. Es geht ganz viel um Themen wie Diversity, Barrierefreiheit, natürlich auch politische Themen, Klimawandel, soziale Ungleichheit." Stichwort soziale Ungleichheit: Ein Großteil der Studierenden kommt noch immer aus Familien, die sich diese spezialisierte Ausbildung finanziell auch leisten und sie unterstützen können.

Sprick möchte die Hochschule und das Studium da noch breiter aufstellen, noch leichter zugänglich machen - und auch ethnisch noch vielfältiger werden lassen. "Was auffällt, ist: Aus dem gesamten Bereich Menschen mit Migrationsgeschichte haben wir sehr wenige Studierende bei uns. Was vielleicht auch daran liegt, dass wir nach wie vor, was den Kanon an Instrumenten angeht, die man bei uns als Hauptfach oder Nebenfach studieren kann, immer noch sehr stark in unserem westlichen Kunstmusikbereich sind. Wir haben im Moment auch noch nicht wirklich die Möglichkeit, Popmusik in bestimmten Facetten als Hauptfach zu wählen. Wenn man da andere Angebote macht, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass das auch andere Menschen für die Hochschule interessieren können."

Weitblick, Empathie und eigene praktische Musiziererfahrungen

Das sind einige der mittel- und langfristigen Ziele von Jan Philipp Sprick, der selbst unter anderem in Hamburg und Harvard studiert und an der Berliner Humboldt-Uni promoviert hat. Ein ganz akutes Problem sind die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Perspektive von jungen Menschen im Kulturbereich. "Wir merken sehr genau, dass dieses Vertrauen, dass man sich in einem ohnehin umkämpften Markt wird durchsetzen können, enorm gelitten hat. Es ist für Studierende eine sehr große Belastung, mit dieser ungewissen Zukunft umzugehen."

All das im Blick zu haben und mögliche Lösungen zu finden, ist eine gewaltige Herausforderung. Mit Jan Philip Sprick hat die Hochschule einen designierten Präsidenten gefunden, der sie annimmt und dafür viel Weitblick, Empathie und eigene praktische Musiziererfahrungen als Bratschist in freiberuflichen Ensembles mitbringt.

