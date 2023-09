Herbst in der Musik: Ernteparty oder melancholische Schwermut? Stand: 29.09.2023 13:40 Uhr Welche Farben hat der Herbst? Das ist nicht nur eine Frage der Optik. Die verschiedenen herbstlichen Stimmungen haben auch in anderen Bereichen der Kunst und Kultur ihre Spuren hinterlassen - natürlich auch in der Musik.

von Marcus Stäbler

Ernst ist der Herbst bei Johannes Brahms, in einem seiner Gesänge für Chor. Aber nicht nur bei ihm. Die Stimmung von Wehmut und Abschied, von fallenden Blättern und kürzeren Tagen hat in vielen Werken über den Herbst ihre Spuren hinterlassen - etwa im "Autumn Song" der Komponistin Amy Beach.

Auch Peter Tschaikowsky hat den Herbst in gedeckten Farben gemalt. In seinem "Herbstlied" für Klavier. Gustav Mahler verdeutlicht das trübe Klima der Jahreszeit mit einem passenden Bild: "Der Einsame im Herbst" nennt er den zweiten Satz aus seinem "Lied von der Erde" - und schreibt dazu als Vortragsbezeichnung "Etwas schleichend" und "Ermüdet".

Der Herbst: Vor allem bei Romantiker*innen beliebt

Komponistinnen und Komponisten der Romantik haben sich besonders gern in die herbstliche Melancholie versenkt. Aber das musikalische Stimmungsbild ist nicht auf eine Epoche beschränkt. Auch in der Popmusik hallt die Schwermut der dunkleren Tage nach - wie im Song "October" der Band U2.

Solche verhangenen Farben sind in der Herbstmusik sehr präsent. Doch es gibt auch ganz andere Facetten. Antonio Vivaldi zum Beispiel inszeniert eine ländliche Party. "Der Bauer bezeugt mit Tänzen und Liedern seine Freude über die glücklich eingebrachte Ernte" heißt es im Text, auf den Vivaldi die Musik zum Herbst in seinen "Vier Jahreszeiten" geschrieben hat.

Herbst: Von Tango über Klassik bis Jazz

Und wie sieht der Herbst auf der anderen Seite der Erde aus? Davon erzählt das Stück "Otoño porteño" aus den Jahreszeiten von Ástor Piazzolla. Dort beschwört der argentinische Bandoneonist und Komponist die Herbststimmung in Buenos Aires: mit dem Sound des Tango Nuevo, der Tanzrhythmen und Wehmut vereint.

Der Herbst hat in der Musik vieler Regionen und Stile seine Spuren hinterlassen. Seine Farben und Stimmungen sind ganz unterschiedlich: fröhlich und hell, wie in Haydns Oratorium "Die Jahreszeiten", ein bisschen wolkig im Konzert für Schlagzeug und Orchester von Tan Dun und dann wieder melancholisch wie im Lied "Autumn Leaves" - ein Song, der das herbsttypische Gefühl von Vergänglichkeit wunderbar in Töne fasst.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Nachmittag | 29.09.2023 | 14:20 Uhr