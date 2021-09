Hamburger Reeperbahn Festival: Sting spielt zur Eröffnung Stand: 15.09.2021 11:00 Uhr Mit einer großen Gala startet das Hamburger Reeperbahn Festival am 22. September. Zur Eröffnung performt Sting seinen neuen Song "Rushing Water". Bis zum 25. September gibt es Konzerte an 35 Spielstätten.

Mit einem Opening im Stage Operettenhaus startet das 16. Reeperbahn Festival am 22. September auf dem Hamburger Kiez. Musikalische Top-Acts sind der britische Weltstar Sting sowie Joy Denalane, das Avantgarde-Pop-Duo ÄTNA, die britische Songwriterin Griff und die K-Pop-Band Drippin. Die mit Sandé, Jacob Banks, Tayla Parx, Tom Odell, Yvonne Catterfeld und Tony Visconti hochkarätig besetze Jury stellt außerdem die internationalen Teilnehmer im Wettbewerb um den Musikpreis ANCHOR vor, der am 25. September im St. Pauli Theater verliehen wird.

Ins Rennen gehen in diesem Jahr: Pop-Songwriterin Florence Arman, Soul-Pop-Sänger Lie Ning, Soul- und R 'n' B-Sängerin May The Muse, der Songwriter OSKA, die Electro-Punks PVA und die Post-Punk-Band Yard Act. Grußworte von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher und Monika Grütters, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, geben den Startschuss für die Gala, die auch im ARTE Concert-Stream und auf der Reeperbahn-Festival-Streamingplattform zu sehen ist.

Pandemiegerechte Live-Konzerte an 35 Spielstätten

Vom 22. bis 25. September verwandelt sich St. Pauli erneut in eine pandemiegerechte Bühne für unzählige Live-Konzerte. Nach Angaben der Veranstalter soll es diesmal sogar noch größer ausfallen als im vergangenen Jahr. "Wir dürfen die berechtigte Erwartung hegen, dass unsere 16. Ausgabe für Fans wie Fachbesucher*innen die langersehnte Annäherung an die Normalität darstellen wird", teilten die Macher mit. An rund 35 Spielstätten wird es Live-Konzerte geben mit Newcomern und etablierten Acts. Dies alles geschieht in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und gemäß der im September geltenden Verordnungen. Begleitet wird die diesjährige Ausgabe des Festivals von den Medienpartnern ARTE Concert und NDR.

Musikprogramm mit Fokus auf Europa

Auch in diesem Jahr liegt der Fokus des Live-Angebotes hauptsächlich auf europäischen Acts und Künstlern, etwa Rapper Mavi Phoenix, Goldroger oder Songwritern wie Antje Schomaker, Dillon und William Fitzsimmons, die Retro-Rock-Institution Kadavar sowie Indie-Pop-Bands wie JEREMIAS und Die Höchste Eisenbahn.

Zu den Spielstätten zählen mit der ARTE Concert Stage im Festival Village auf dem Heiligengeistfeld, der Spielbude sowie dem N-JOY Reeperbus auf dem Spielbudenplatz drei Open-Air-Bühnen. Ein weiterer Spielort ist die Elbphilharmonie, in der fünf Konzerte stattfinden. Am Freitag, 24. September, spielen RY X und ÄTNA x NDR Bigband, während dort am Samstag, 25. September, Alice Phoebe Lou, Niklas Paschburg sowie erneut RY X auftreten werden.

Reeperbahn Festival auch im Online-Stream

Auf der öffentlichen Reeperbahn-Festival-Streamingplattform gibt es zudem Programminhalte als Livestream oder als Video-on-Demand. Hierzu zählen unter anderem Werkuraufführungen sowie die Aufzeichnungen der ARTE Concert Stage und vieles mehr. Abgerundet wird dieses Angebot durch ein Arts-, Film- und Wort-Programm, das im Festival Village, ausgewählten Lichtspieltheatern und Lesebühnen stattfindet.

Im vergangenen Jahr hatte das Reeperbahn-Festival als pandemiegerechte Veranstaltung für Aufsehen gesorgt. Mit dem Segen und der finanziellen Unterstützung der Stadt wurde dabei getestet, mit welchen Abläufen und Regeln ein Festival auch unter Pandemie-Bedingungen möglich ist. Dafür fiel die 15. Ausgabe in jeder Hinsicht deutlich kompakter aus: Die etwa 300 Veranstaltungen an etwa 20 Spielorten hatten fast 8.000 Menschen besucht und die Fachkonferenzen gab es ausschließlich digital.

