Hamburger Ensemble Resonanz bekommt 2025 neue Geschäftsführerin

Ab dem Frühjahr 2025 übernimmt die gebürtige Kielerin Marie-Sünje Schade den Posten der Geschäftsführung des Ensemble Resonanz von Tobias Rempe. Das Ensemble hat am Donnerstag seine neue Chefin im Hamburger Resonanzraum vorgestellt und mit Konfetti begrüßt. Aktuell arbeitet sie am Konzerthaus in Dortmund.

"Dieses Ensemble steht für mich wirklich für klassische Musik im Hier und Jetzt - und das mit voller Passion", so Schade. "Diese Herzensangelegenheit teilen wir". Die 21 Musikerinnen und Musiker des Ensemble Resonanz sind basisdemokratisch organisiert. Sie haben sich in einem Auswahlverfahren selbst für ihre neue Chefin entschieden.

Aktuell leitet sie den künstlerischen Bereich im Konzerthaus Dortmund. Bei ihrer Begrüßung in Hamburg sagte Schade: "Das Ensemble steht für mich wie kein anderes für neue Impulse und Perspektiven im klassischen Musikbetrieb. Immer wieder stellt es Fragen, bringt klassische Musik ins Hier und Jetzt und kreiert Räume der Begegnung und Inspiration. Diese Herzensangelegenheit des Ensembles verbindet uns - eine Überzeugung, die wir mit Leib und Seele teilen: Ein perfektes Match!"

Die 1991 in Kiel geborene Künstlerin ist in Deutschland und in den USA aufgewachsen. Die studierte Musikwissenschaftlerin und Betriebswirtin war bereits für die Salzburger Festspiele tätig, ebenso am Opernhaus Düsseldorf und beim Concerto Köln. 2018 wechselte sie als Leiterin der Konzerplanung und des Künstlerischen Bereiches nach Dortmund.

