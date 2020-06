Stand: 22.06.2020 14:04 Uhr - NDR 90,3

Hamburg: Reeperbahn Festival 2020 soll kleiner stattfinden von Susanne Hasenjäger

Das Hamburger Reeperbahn Festival vom 16. bis 19. September 2020 soll trotz Corona-Pandemie live stattfinden - allerdings in verkleinerter Form. Konzerte sind an 30 Spielorten geplant, darunter in Clubs wie Knust, Docks, Nochtspeicher und Mojo Club sowie auf zusätzlichen Open-Air-Flächen. Insgesamt soll es rund 350 Konzerte und etwa 30 Veranstaltungen für Literatur, Kunst und Film geben.

Bei dem viertägigen Festival sieht das Konzept maximal drei Konzerte pro Abend je Club vor. 90-minütige Umbaupausen, in denen die Besucher den Veranstaltungsraum verlassen müssen, sei auch dafür vorgesehen Innenräume und Bühnen zu desinfizieren, so Festival-Veranstalter Alexander Schulz. Er rechne mit knapp einem Drittel der sonst üblichen Besucher. Zwischen Publikum und Bühne müsse voraussichtlich ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten werden.

Zudem werde es, um Verzögerungen zu vermeiden, voraussichtlich ein Taschenverbot an den Konzert-Spielorten geben. Die Garderoben würden an den Spielorten geschlossen sein. Aber: "Wir prüfen derzeit, ob eine zentrale Abgabestelle für Taschen umgesetzt werden kann", schreibt das Festival auf seiner Internetseite.

Reeperbahn Festival: Elbphilharmonie entfällt als Spielort

Auch zum Thema Spielorte gibt Neuigkeiten: So wird 2020 der Große Saal der Elbphilharmonie nicht bespielt. Das habe die Festivalleitung "gemeinsam mit den internationalen Künstler*innen entschieden", so das Reeperbahn Festival auf seiner Webpräsenz. Wer Tickets für diesen Spielort besitze, erhalte die Möglichkeit, die gesamte Teilnahme am Festival auf die Ausgabe 2021 zu verschieben - oder dieses Jahr nutzen. Dann jedoch mit Verzicht auf die Elbphilharmonie-Termine. Ab dem 30. Juni würden die Betroffenen gesondert informiert.

Tickets können storniert oder auf 2021 übertragen werden

Alle, die bereits ein Ticket fürs Reeperbahn Festival 2020 gekauft haben, können es entweder dieses Jahr nutzen, es auf 2021 übertragen oder aber komplett stornieren. Generell werden derzeit keine weiteren Tickets mehr verkauft, damit gewährleistet bleibt, dass alle im September genügend Abstand halten können.

Hygienekonzept: Stadt Hamburg unterstützt Finanzierung

Die Stadt unterstützt das Festival nach Angaben der Veranstalter mit einer zusätzlichen halben Million Euro, um das Hygienekonzept umzusetzen. Das viertägige Reeperbahn Festival gilt als Europas größtes Clubfestival. Als reines Musikfestival fand es erstmals 2006 statt. Inzwischen wird es ergänzt durch ein Kunstprogramm und eine Business-Plattform für Unternehmen der internationalen Musikwirtschaft. Im vorigen Jahr wurden mehr als 50.000 Festivalbesucher gezählt, darunter knapp 6.000 Fachbesucher aus 52 Nationen.

