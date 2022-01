Fünf Jahre Elbphilharmonie: NDR Berichterstattung zum Jubiläum Stand: 10.01.2022 06:00 Uhr Zum Jubiläum der Elbphilharmonie: Ein Überblick über den NDR Schwerpunkt in Radio, Fernsehen und Online sowie die Jubiläumskonzerte.

Am 11. Januar 2017 eröffnete das NDR Elbphilharmonie Orchester die Elbphilharmonie in Hamburg. Als Residenzorchester prägt das Orchester seither das künstlerische Profil des weltberühmten Konzerthauses. Klänge und Bilder aus der Elbphilharmonie sind heute - vermittelt auch durch die vielen Konzertübertragungen des Norddeutschen Rundfunks in Radio, Fernsehen und online - in ganz Deutschland und weit darüber hinaus präsent.

Konzerte zum Jahrestag der Eröffnung

Zum Jahrestag der Eröffnung gratulieren die Musikerinnen und Musiker nun mit besonderen Festkonzerten, die in Kooperation mit Hamburg Musik stattfinden. Unter der Leitung von Chefdirigent Alan Gilbert spielen sie am 11. und 12. Januar Musik des 21. Jahrhunderts. Auf dem Programm stehen Werke von John Adams, Thomas Adès und Esa-Pekka Salonen. Solist am Klavier ist der russisch-amerikanische Pianist Kirill Gerstein.

Das Festkonzert am 11. Januar wird von NDR Kultur ab 20 Uhr live im Radio übertragen sowie auf arte Concert und ndr.de live gestreamt. Am Tag vorher wiederholt NDR Kultur um 20.00 Uhr das Eröffnungskonzert der Elbphilharmonie vom 11. Januar 2017 mit Thomas Hengelbrock und dem NDR Elbphilharmonie Orchester.

Fünf Jahre Elbphilharmonie - Berichterstattung rund ums Jubiläum

Das NDR Kulturjournal gibt am Montag, 10. Januar, einen Rückblick auf fünf Jahre Elbphilharmonie. NDR Kulturjournal Moderatorin Julia Westlake führt dazu auch ein Gespräch mit Christoph Lieben-Seutter. Der Generalintendant ist zudem am 10. Januar zu Gast bei NDR Kultur à la carte, es moderiert Friederike Westerhaus. NDR Info und NDR Kultur berichten rund ums Jubiläum im Radio, dazu gibt es Geburtstagsgrüße von Künstlerinnen und Künstlern - Alan Gilbert wird in der Sendung Klassisch in den Tag von NDR Kultur am 11. Januar dabei sein. NDR 90,3 bringt am 11. Januar von 20.00 bis 22.00 Uhr eine Sondersendung mit Reportagen, Interviews und Stimmen aus dem Publikum über die ersten fünf Jahre mit der Elbphilharmonie.

Im NDR Fernsehen berichtet das Hamburg Journal um den 11. Januar herum umfassend - von den ersten Einblicken in das Jubiläumskonzert und fünf Fakten über die Elbphilharmonie, die man noch nicht kennt, bis hin zum Nachbericht mit Interviews und Bildern aus dem Festkonzert. Zudem widmet sich die 18-Uhr-Sendung am 11. Januar monothematisch dem Elbphilharmonie-Geburtstag.

Online-Angebote und Schwerpunkt im NDR Fernsehen: "Zeit für Kultur"

Auch online wird das Jubiläum hier auf ndr.de/kultur ausführlich begleitet, unter anderem mit einer Bilanz der ersten fünf Jahre, Interviews mit Alan Gilbert und Christoph-Lieben Seutter sowie Stimmen prominenter Musikerinnen und Musiker wie Simon Rattle, Anne Sophie Mutter und Riccardo Muti zur Elbphilharmonie. Auf dem Kulturportal des NDR wird zudem eine einstündige Reportage zu hören sein, die die Entstehung der Elbphilharmonie noch einmal nacherleben lässt.

Unter dem Motto "Zeit für Kultur" widmet das NDR Fernsehen dem Elbphilharmonie-Jubiläum am 15. Januar einen Schwerpunkt. Zu sehen ist ab 21.45 Uhr die Doku "Elbphilharmonie - Von der Vision zur Wirklichkeit", die zur Eröffnung entstanden ist. Im Anschluss daran werden ab 22.45 Uhr ein Interview mit Elbphilharmonie-Chef Christoph Lieben-Seutter und der Mitschnitt des Konzerts vom 11. Januar 2022 gezeigt. Die Moderation übernimmt Julia Westlake.

Dieses Thema im Programm: 11.01.2022 | 20:00 Uhr