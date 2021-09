Stand: 22.09.2021 19:31 Uhr Florence Arman bringt frische Pop-Songs von Wien nach Hamburg

Florence Arman tritt am 23. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Die Sängerin mit britisch-irischen Wurzeln stammt aus einer sehr musikalischen Familie. Früher war sie unter ihrem Künstlernamen Klei bekannt. Die in Wien lebende Künstlerin hat schon für Cro oder The Kooks gearbeitet. In diesem Jahr erschien ihre Debüt-EP "Out Of The Blue" mit frischen Pop-Songs.

