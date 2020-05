Stand: 08.05.2020 20:02 Uhr - NDR 1 Radio MV

Trotz Corona: Festival "Nordischer Klang" im Internet von Juliane Voigt

Auf der Bühne des Greifswalder Theaters ist am Freitagabend das Festival "Nordischer Klang" feierlich eröffnet worden - allerdings aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie vor leerem Zuschauerbereich. Das 29. Festival "Nordischer Klang" wird anders als in den vergangenen Jahren - alle Veranstaltungen finden online statt.

Kulturfestival baltischer und skandinavischer Länder

Der "Nordische Klang" ist das Kulturfestival der nordischen und skandinavischen Länder in Deutschland. Die Bands, Autoren, Künstlerinnen und Künstler sind oft in den jeweiligen Ländern sehr populär und bekannt. Greifswald und der "Nordische Klang" war für viele von ihnen in den vergangenen 29 Jahren oftmals die erste Bühne, die sie in Deutschland betreten haben. In diesem Jahr wäre der "Klang", wie er salopp genannt wird, beinahe ausgefallen. Aber die Initiatoren haben das Programm nun doch, wie viele andere Veranstalter auch, ins Internet verlegt. Zu den Organisatoren gehört neben einem Kultur-Verein die Universität Greifswald. Das Festival wird von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin unterstützt. In diesem Jahr ist Dänemark das Gastland der Veranstaltungsreihe. Anlass ist die Beilegung des Konfliktes um Schleswig vor 100 Jahren.

Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und Interviews

Neben Konzerten diverser Künstler aus den Ostsee-Anrainerstaaten sind Ausstellungen, Lesungen und Interviews im Programm. Zehn digitale Konzerte sind zu festen Programmzeiten zu erleben. Das erste Konzert spielt die dänische Musikerin Karmen Roivassep in einem Wintergarten in Arhus, malerisch steht sie zwischen Blumentöpfen und Palmwedeln. Im Programm sind auch ein klassisches Konzert, finnische Klezmer-Musik und klassische norwegische Traditionsmusik. In Interviews berichten die Künstler auch von ihrer Arbeit und ihrem Leben. In anderen Formaten sind Ausstellungen zu sehen, oder Filme, die danach im Internet bleiben. Sie bekommen so mehr Zuschauer als sonst in den Veranstaltungsorten des "Nordischen Klangs" in Greifswald.

Digitales Festival keine Alternative zur Live-Version

Festival-Leiter Marko Pantermöller sieht trotzdem keine Alternative zu der Live-Version des "Nordischen Klangs". "Ich sehe in diesem digitalen Format Chancen, aber es kann überhaupt nicht aufwiegen, was unser Festival ausmacht", sagt er. "Unser Festival lebt davon, dass die Leute sich überraschen lassen", auch die Stimmung lasse sich nicht digital umsetzen. "Insofern bieten sich da keine neuen Alternativen für die Zukunft."

Kommendes Jahr wird der "Nordische Klang" 30 Jahre alt. Hoffentlich dann wieder live und in Farbe.

Trotz Corona: Festival "Nordischer Klang" im Internet In Greifswald hat am Freitag das 29. Festival "Nordischer Klang" begonnen. Bis zum 17. Mai werden im Internet Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und Interviews gezeigt. Hinweis: 2020 findet das Festival online statt: https://www.nordischerklang.de In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 08.05.2020 | 14:00 Uhr