Ernst von Siemens Musikpreis für Bratschistin Tabea Zimmermann Stand: 15.06.2021 00:01 Uhr Tabea Zimmermann erhält heute den Ernst von Siemens Musikpreis 2020. Damit geht der mit 250.000 Euro dotierte Preis zum ersten Mal an eine Bratschistin.

Als letzten Deutschen hatte die Bayerische Akademie der schönen Künste 2015 Christoph Eschenbach mit dem Ernst von Siemens Musikpreis gewürdigt.

Zimmermann wurde 1966 in Lahr im Schwarzwald geboren. Im Alter von drei Jahren begann sie zu musizieren. Weil die anderen Streichinstrumente daheim schon an ihre Geschwister vergeben waren, blieb für sie "nur" die Bratsche übrig. Man könnte heute sagen: ein Glücksfall. Denn seit vielen Jahren gehört sie zu den führenden Musizierenden an diesem Instrument. Das Preisgeld wolle sie in die Förderung von jungen Musikern und Musikprojekten investieren, sagte sie im Interview mit NDR Kultur.

Die gebürtige Baden-Würtembergerin stehe für ein unbestechliches Musizieren, für eine authentische, persönliche Haltung, nicht scheu, auch unangenehme Wahrheiten über den Betrieb auszusprechen oder dessen scheinbaren Eigengesetzlichkeiten zu widersprechen. Sie sei eine Künstlerin, die alle Energie darauf lenkt, zum Kern eines musikalischen Werkes vorzudringen, heißt es von der Stiftung.

