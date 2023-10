Benét Monteiro spielt Hercules im Disney-Musical in Hamburg Stand: 26.10.2023 16:06 Uhr Das Musical "Hercules" feiert am 24. März 2024 im Theater Neue Flora Premiere. Erstmals wird ein großes Disney-Musical in Hamburg seine Weltpremiere feiern - mit Benét Monteiro, der bereits bei "Hamilton" begeisterte.

Das Musical nimmt das Publikum mit in die fantastische Mythenwelt der griechischen Götter. Es basiert auf dem gleichnamigen Zeichentrickfilm. Hercules - Sohn des Zeus - ist als Kind entführt worden und wächst unter Menschen auf. Um auf den Olymp zurückkehren zu können, muss er beweisen, dass er ein richtiger Held ist.

Musicalstar Benét Monteiro spielt "Hercules"

Der 38-Jährige Musicalstar Benét Monteiro spielt die Titelrolle im Disney-Musical. Für den gebürtigen Brasilianer ist es bereits die zweite Titelrolle in kurzer Zeit: Bis vor wenigen Tagen stand er im Broadway-Musical "Hamilton" auf der Bühne im Hamburger Stage Operettenhaus. "Ich fühle mich unglaublich geehrt, der erste Hercules sein zu dürfen und etwas ganz Neues zu schaffen", betont Monteiro. Er verbinde viel mit der Figur aus dem Disney-Film. "Ähnlich wie Hercules, der im Stück loszieht, um seinen Platz in der Götterwelt einzunehmen, habe auch ich mit 25 Jahren meine Familie und meine Heimat Brasilien hinter mir gelassen und bin meinen Träumen gefolgt."

"Ritterschlag für Hamburg"

In der Regel feiern Disney-Musicals immer zuerst auf Englisch in den USA ihre Premiere. "Das ist ein echter Ritterschlag für Hamburg als Musicalstandort", sagt Stephan Jaekel von Stage Entertainment. Hamburg gilt als drittwichtigster Standort für Musicals nach New York und London. Und von Disney heißt es: "Seit 25 Jahren liebt das fachkundige Hamburger Publikum unsere Musicals". Dies sei eine "historische Premiere". Allerdings wurden erste Bühnenversionen des Stückes bereits 2019 am Public Theatre und Anfang dieses Jahres am Paper Mill Playhouse in New Jersey zur Aufführung gebracht.

Neue und alte Songs im Musical

Musikalisch bewegt sich "Hercules" im Bereich R&B und Gospel. Für die Songs von Alan Menken, die auch im Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1997 zu hören sind, gibt es bereits deutsche Texte. Darunter auch den Oscar-nominierten Song "Ich werd's noch beweisen" im Original "Go the Distance". Aus "Zero to Hero" wird in der Übersetzung "In Sekunden auf Hundert". Weitere Songs werden noch dazu kommen. Die gesprochenen Passagen entstehen neu in deutscher Sprache. Zurzeit arbeitet das internationale Kreativteam daran, die Show Szene für Szene aufzubauen. Parallel läuft die Suche nach geeigneten Darstellerinnen und Darstellern.

Zeichentrickfilm wird auf die Bühne übertragen

Bei Disney-Musicals, wie "Die Eiskönigin" oder "Aladdin" ist das Publikum spektakuläre Bühnenbilder und Effekte gewohnt. Wie genau das bei "Hercules" aussehen wird verrät Jaekel noch nicht. Die große Kunst sei, aus einem Zeichentrickfilm, etwas für die Bühne zu gestalten. "Im Film konnte man natürlich aus der Götterwelt alles Mögliche an Blitzen und an Effekten zaubern, aber man kann natürlich davon ausgehen, dass Disney seinen ganzen Zauberköcher ausfalten wird." Das Musical "Hercules" werde den berühmten Vorgängern in nichts nachstehen. Premiere im Theater Neue Flora wird am 24. März sein. "Hercules" wird das Musical "Mamma Mia!" mit den Hits von Abba ablösen.

Korrekturhinweis: In einer vorherigen Version des Beitrags hieß es, dass Disney-Musicals immer zuerst auf Englisch und in den USA aufgeführt worden sind. Im Jahr 1999 feierte aber bereits Disneys "Der Glöckner von Notre Dame" in Berlin seine Weltpremiere. Wir haben die Formulierung angepasst.

