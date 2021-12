Stand: 22.12.2021 17:39 Uhr Dirigent George Alexander Albrecht ist tot

Der Dirigent und Komponist George Alexander Albrecht ist tot. Er wurde 86 Jahre alt.

Albrecht wurde am 15. Februar 1935 in Leuchtenburg im nordöstlichen Niedersachsen geboren. Schon früh zeigte sich sein musikalisches Talent. Seine erste Komposition, ein Lied, schrieb er im Alter von elf Jahren. "In der Kindheit und eigentlich mein ganzes Leben lang hatte ich immer Musik im Kopf und habe mich oft gefragt 'Wie halte ich das nur aus?'", erinnert er sich auf seiner Homepage an diese Zeit.

Albrecht war jüngster Generalmusikdirektor Deutschlands

Albrecht, dessen Bruder der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht war, studierte Violine, Klavier und Komposition. Mit 24 Jahren wurde er Korrepetitor am Theater Bremen, später war er als Erster Kapellmeister am Opernhaus in Hannover tätig. 1965 folgte der nächste Schritt: Im Alter von 29 Jahren wurde Albrecht Chefdirigent des Niedersächsischen Staatstheaters - und damit jüngster Generalmusikdirektor Deutschlands.

In seiner Zeit in Hannover setzte er zahlreiche musikalische Schwerpunkte, besonders mit den Symphonien Gustav Mahlers und Anton Bruckners. Aber auch Werke von Aribert Reimann, Bernd Alois Zimmermann und George Tabori setzte er auf den Spielplan. Für sein Schaffen wurde ihm 1993 das Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens verliehen, vier Jahre später erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Bis 1993 war Albrecht an der Staatsoper Hannover

1993 verließ Albrecht die Staatsoper Hannover. Er wollte sich stärker seinen Gastdirigaten widmen. Unter anderem trat Albrecht regelmäßig an der Semperoper Dresden und mit der Staatskapelle Weimar auf. Dort war er seit 2002 Ehrendirigent. Aber auch mit dem Gewandhausorchester Leipzig, den Berliner Philharmonikern und den deutschen Rundfunkorchestern arbeitete Albrecht zusammen.

Zuletzt trat Albrecht - nach Angaben des Konzertplans auf seiner Homepage - am 12. September dieses Jahres in Celle auf, mit einem Konzert für Streichquartett und Bass-Bariton nach Texten von Else Lasker-Schüler und Franz von Assisi. Nun ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.

