Dena: Kreativität mit Großstadt-Charme

Dena tritt beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. Vom 16. bis 19. September überträgt NDR.de in Zusammenarbeit mit ARTE viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Dena ist mehr als ein Internet-Hit. Mit "Cash, Diamond Rings, Swimming Pools" zählt sie seit 2012 über eine Million Aufrufe bei YouTube und so einige Artikel in der weltweiten Presse. Die gebürtige Bulgarin Denitza Todorova, die seit 2005 in Berlin lebt, sich Dena nennt und in Neukölln ihre Songs produziert, hat sich längst an das Großstadt-Flair gewöhnt. Von der 80.000-Einwohnerstadt in Bulgarien in die deutsche Metropole - beides hört man Denas Songs an. Mit unkonventionellen und überraschenden Beats und Songs hat sie bereits zwei Alben bestückt. Der Titel von Album Nummer zwei, "If It's Written" basiert auf einem bulgarischen Sprichwort, bei dem es um Vertrauen in die Sterne geht - und darum, dass letztlich alles irgendwie seinen Sinn hat.

Dena beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Elektro-Pop Erstes Album 2014

