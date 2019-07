Stand: 04.07.2019 09:37 Uhr

David Allred trifft auf Peter Broderick The Cell von David Allred (feat. Peter Broderick) Vorgestellt von Juliane Reil

Am Anfang seiner Karriere als Musiker stand bei David Allred ein Gemeinschaftsprojekt. Zusammen mit dem amerikanischen Singer/Songwriter Peter Broderick nahm der Kalifornier 2017 das Album "Find The Ways" auf. Ein Jahr später wagte der Multiinstrumentalist und Sänger dann den nächsten Schritt: Allred brachte sein Debüt mit dem Titel "In Transition" als Solokünstler heraus. Und schon wieder ist gerade mal ein Jahr vergangen und der Amerikaner veröffentlicht wieder Musik. Dieses Mal ist es ein Minialbum geworden, bei dem ihm auch wieder sein musikalischer Freund Peter Broderick zur Seite steht: "The Cell".

Mit dem gängigen Image eines "Sunny Boys" aus Kalifornien hat David Allred wenig gemein. Die Musik des 27-Jährigen hat fast immer etwas Nachdenklich-Melancholisches. Manchmal haben einzelne Songs fast ein bisschen etwas von einem Klagelied. Dieser Eindruck entsteht auch unwillkürlich bei den ersten Klängen aus seinem neuen Album. Die Natürlichkeit seiner Stimme berührt.

Das neue Album "The Cell" sei als Ergänzung und Fortsetzung zum Debüt des Kaliforniers konzipiert. Auf "In Transition" hatten den ernsten jungen Mann philosophische Fragen interessiert. Die Songs kreisten um eine Schwermut, die durch bestimmte Veränderungen im Leben eines Menschen ausgelöst werden können. Beim Nachfolgealbum - sagt Allred - ginge es darum, diese dunklen Seiten im Leben zu akzeptieren. Aber auch darum, wie man sich "Licht, Optimismus und Harmonie" bewahrt. Das stimmt durchaus. In der Musik schwingt auch immer etwas Tröstliches mit.

Die dunklen Seiten im Leben akzeptieren

Das, was Trost bietet, so heißt es ganz explizit in dem Song "Family", ist die Natur und der Zusammenhalt von Menschen zum Beispiel in der Familie. Die sieben lose zusammen gestellten Songs wirken wie eine kleine Meditation. Velleicht sogar wie ein Gebet in "dissonant times" - in schwierigen Zeiten - wie es ebenfalls in dem Song heißt. Stilisitisch ist das Minialbum durchaus abwechselungsreich. Eine traurige Klavierballade trifft auf ein warmes Ambient- Intermezzo. Schlichte Folkmelodien auf Streicherarrangements und entfernte Klänge wie aus dem Jazzkeller.

David Allred spielt mehrere Instrumente. Neben der Trompete spielt er auf The Cell Klavier, Kontrabass, Orgel, Keyboards und Violine. Unterstützung bekommt er von seinem Idol und mittlerweile musikalischen Weggefährten Peter Broderick - für weitere Streicher, Glockenspiel, Perkussion und Synthesizer ist er verantwortlich. Das Zusammenspiel der beiden Musiker ist harmonisch, die Stücke wirken klanglich vielfältig, aber zugleich auch homogen.

Kleine Meditation

Allred entfaltet einen Klang, der zum Schluss beinahe wie ein Orchester erscheint. Man vergisst fast, dass es eigentlich nur zwei Musiker sind, die da spielen. Leider gerät dieses Finale etwas kitschig. Es wirkt, als ob der Songwriter sich als Filmkomponist empfiehlt.

"The Cell" schließt nahtlos an das Debüt von Allred an. Insgesamt wirkt die Zwei-Mann-Show mit Peter Broderick vielseitig und inspiriert. Freunde schöner, kurzweiliger Melodien werden sich über diese Platte freuen.

The Cell Label: Erased Tapes

