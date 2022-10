Das NDR Kultur Chorexperiment - Das waren die Workshops Stand: 10.10.2022 16:40 Uhr Für das NDR Kultur Chorexperiment 2022 sind eure Stimmen und eure Videos gefragt. Alles, was ihr dafür braucht, und noch mehr konntet ihr in unseren Wochenend-Workshops unter anderem mit Dota Kehr lernen.

Wie klingt "Wir ziehen in den Frieden" am schönsten? Wie präsentiere ich mich vor der Kamera? Was macht das Singen mit mir? Das lernten mehr als 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Workshops, die NDR Kultur am Wochenende gemeinsam mit dem World Choir For Peace durchführte. Dabei waren unter anderem Sängerinnnen und Sänger aus Buchholz in der Nordheide, Pohnsdorf, Buxtehude, Lachendorf, Hannover, Langeoog, Osnabrück, Bremen, Hamburg, Norden, Cuxhaven, Kiel, Münster, Edingen-Neckarhausen, Dinkelscherben, Cape Town (South Africa), Leipzig, Waldkirch, Schwerin, Berlin, St. Johann, Viganj (Kroatien), Kirchen-Wehbach, Mühlhausen OT Höngeda, Cremlingen, Bergen, Steyerberg, Kall, Regensburg, Braunschweig, Oldenburg, Edewecht, Barnstorf, Neustadt, Wedel, Soltau, Nützen, Celle, Flieth-Stegelitz, Lüneburg, Gerabronn, Düren, Gronau-Epe, Dörverden, Wardenburg, Osterholz-Scharmbeck, Pretz, Hildesheim, Göttingen, Neu-Ulm, Dannenberg, Uelzen, Köln, Prisdorf, Ottersberg, Wennigsten, Großhansdorf, Speicher, Lammershagen, Sehestedt, Portugal, Sarstedt, Pinneberg, Sundern, Schafstedt, Hagen/Luxemburg, Rellingen, Neustadt Weinstraße, Hetzerath, Stadland, Wertingen, Westerkappeln, Lübeck und Wien!

Weitere Informationen NDR Kultur Chorexperiment: Singt mit uns für den Frieden! Für die Musikvideo-Collage zu "Wir ziehen in den Frieden" von Udo Lindenberg sind Eure Videos, Stimmen und Ideen gefragt. mehr

Hier bestand die Möglichkeit, den Profis Fragen zu stellen und andere Sängerinnen und Sänger kennenzulernen. Wie das war? Für alle, die es nicht zu den Workshops schafften, werden die Aufzeichnungen davon im Kürze hier abrufbar sein.

Freitag, 14. Oktober : "Singen mit Dota"

Mit der Liedermacherin Dota Kehr sangen wir uns ins Wochenende! Dota Kehr verriet uns ihr persönliches Einsing-Programm, mit dem sie sich auf ihre Konzerte vorbereitet. Außerdem erzählte sie von ihrer Arbeit als Künstlerin und davon, was sie zu ihren gesellschaftskritischen Texten inspiriert.

Digitale Chorprobe "Wir ziehen in den Frieden"

Am Sonnabend von 16 bis 17 Uhr hattet ihr die Möglichkeit, Fragen zur gesanglichen Umsetzung eurer Videos zu stellen. Welche Stimmlagen sind möglich? Wie können wir als Chor das Lied von Udo Lindenberg angehen? Nicol Matt, Gründer des Word Choir For Peace und Eva-Maria Kösters vom Ensemble Sozusingen halfen euch dabei, das Lied musikalisch zu gestalten - und natürlich wurd gemeinsam geübt und gesungen.

Präsenz vor der Kamera

Direkt im Anschluss an die "Digitale Chorprobe" zeigte unser Präsentations-Profi, wie ihr euch vor der Kamera darstellen könnt. Felix Powroslo arbeitet seit über 20 Jahren als Bühnencoach und Vortragstrainer, sowohl für professionelle Künstler wie Maybebop oder Bodo Wartke, als auch für Speaker und Führungskräfte. Seit 2014 lehrt er an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch". Dabei bringt Felix Powroslo seine reichhaltige eigene Bühnenerfahrung als studierter Sänger und Schauspieler in diesen Workshop mit ein. Er kennt Tipps und Tricks, wie euer Auftritt vor der Kamera zum Hingucker wird. Praxisnah und kenntnisreich unterstützt er das NDR Kultur Chorexperiment mit seiner Expertise.

Um "Heilende Lieder" ging es im Sonntags-Workshop

Katharina und Wolfgang Bossinger leiten die Akademie für Singen, Natur und Gesundheit. Als Sängerin und Musiktherapeut sind sie beherzte Gesangsaktivisten. Sie gründeten den Verein "Singende Krankenhäuser" und sind Ehrenvorstände bei SingDichGesund - Verein zur Förderung der Lebensfreude. Im Workshop werden sie euch zeigen, was die heilende Kraft des Singens in Körper und Seele bewirken kann. Im Laufe ihrer jahrzehntelangen Arbeit und Erforschung der Wirkungen von Gesang entwickelten sie eine fundierte Methodik des heilsamen Singens, die sie Interessierten am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr vermittelten.

Sonntag, 16. Oktober von 18 bis 19 Uhr: John Rutter

John Rutter gehört international zur Spitze geistlicher Chormusik. Der britische Komponist und Dirigent hat im Workshop von sich und seinen Erfahrungen erzählt. Was hält er von unserem Chorexperiment? Welche Tipps gag er den Teilnehmenden mit auf den Weg? Auch ein Blick ins Video seines Workshops lohnt sich, sobald es hier zu sehen sein wird.

Alle, die es nicht in die Workshops schafften, können in Kürze an dieser Stelle Aufzeichnungen aller Kurse finden.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 31.10.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik