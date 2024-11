Conchita Wurst ist Stargast bei Schlossfestspielen Schwerin 2025 Stand: 18.11.2024 10:30 Uhr Die ESC-Siegerin aus Österreich Conchita Wurst wird 2025 in Schwerin bei den Schlossfestspielen als Stargast auftreten. Der Kartenvorverkauf für Mai startet am Dienstag. Beitrag anhören 2 Min

Die Schlossfestspiele Schwerin finden über zehn Wochen vom 15. Mai bis 3. August 2025 statt. Conchita Wurst, die mit ihrem Titel "Rise Like a Phoenix" 2014, vor genau zehn Jahren, den Eurovision Song Contest für Österreich gewann, wird ihr Programm "From Vienna with Love" am 11. Juli in der Landeshauptstadt präsentieren.

Kartenvorverkauf für 2025 startet am 19. November

Karten gibt es laut Veranstalter für die Ballettgala, mit der die Festspiele eröffnet werden, für das Sommertheater der Fritz-Reuter-Bühne sowie die Konzerte auf der Freilichtbühne, wie das Theater am Sonntag mitteilte.

Einige Veranstaltungen der Festspiele gehen erst jedoch erst ab Mitte Dezember in den Vorverkauf: Etwa für die Operette "Die lustige Witwe" und für das Schauspiel "Merlin oder Das wüste Land". Die Veranstaltungsorte sind das Mecklenburgische Staatstheater, die Freilichtbühne und das Freilichtmuseum für Volkskunde Schwerin-Mueß.

AUDIO: Holzingers Oper "Sancta" sorgt für Notarzteinsätze in Stuttgart (3 Min) Holzingers Oper "Sancta" sorgt für Notarzteinsätze in Stuttgart (3 Min)

Dieses Jahr feierte etwa die Oper "Sancta" von Florentina Holzinger Uraufführung im Rahmen der Schlossfestspiele in Schwerin. Das Stück wird 2025 erneut zu erleben sein: "Die Oper kommt im Herbst 2025 nach Stuttgart zurück", kündigte der Sprecher der Stuttgarter Staatsoper, Sebastian Ebling, der Deutschen Presse-Agentur mit.

Weitere Informationen Mecklenburgisches Staatstheater Das Mecklenburgische Staatstheater gehört mit insgesamt 3 Spielstätten an den Standorten Schwerin und Parchim zu den großen traditionsreichen Bühnen in Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 18.11.2024 | 08:10 Uhr