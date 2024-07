Mecklenburgisches Staatstheater: Positive Bilanz für 2024 Stand: 15.07.2024 10:58 Uhr Das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin hat eine positive Bilanz der zu Ende gehenden Spielzeit gezogen. So kamen zu den Vorstellungen in Schwerin und Parchim insgesamt 138.000 Besucher – 6.000 mehr als in der vorangegangenen Spielzeit.

Während es in Schwerin am vergangenen Wochenende die letzten Theateraufführungen und Konzerte zu sehen und zu hören gab, stehenin Parchim noch bis Ende Juli einige Stücke auf dem Spielplan. Die Schlossfestspiele waren in diesem Sommer nicht so erfolgreich wie in den Jahren zuvor. Vor allem das Schauspiel „Tartuffe oder Das Schwein der Weisen“ zog weniger Besucher an.

2025: Schlossfestspiele wieder auf dem Alten Garten

Insgesamt kamen zu den Schlossfestspielen 10.000 Gäste, 2023 waren es fast doppelt so viele. Im kommenden Jahr gibt es die Schlossfestspiele nach vierjähriger Pause wieder auf dem Schweriner Alten Garten vor dem Mecklenburgischen Staatstheater - dann mit dem Schauspiel „Merlin oder Das wüste Land“ sowie der Operette „Die lustige Witwe“.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.07.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin