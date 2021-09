Stand: 21.09.2021 19:18 Uhr C'est Karma: Engagierter Songwriter-Art-Pop aus Luxemburg

C'est Karma tritt am 22. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Kooperation mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und präsentiert etliche davon im Anschluss als Video-on-Demand.

Die Sängerin tingelte sie als Straßenmusikerin durch Luxemburg, coverte Nirvana und Green Day. Sie engagiert sich als Klimaaktivistin. Von Songwriter-Art-Pop über Indietronics und Bedroom-Electro - C'est Karma hat mittlerweile ihren Sound gefunden. Zu hören auf der Fritz Bühne.

