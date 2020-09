Stand: 04.09.2020 13:03 Uhr - NDR Info

Vielseitiger Pop: Bukahara mit Swing, Jazz und Reggae

Bukahara treten beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. Vom 16. bis 19. September überträgt NDR.de in Zusammenarbeit mit ARTE viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Wie vielseitig eine Band doch klingen kann, wenn alle vier Mitglieder Multi-Instrumentalisten sind. Bukahara lässt sich schwer auf ein Genre festlegen. Zum Teil spielen sie Reggae, dann Jazz, dann Swing, und plötzlich klingt ihr Sound nach Afrika oder dem Balkan. Schon lange ist die Band deshalb gefragter Gast auf Festivals wie dem Fusion oder dem Summer Jam. So unterschiedlich ihre Musikstile - so unterschiedlich auch die Hintergründe der einzelnen Bandmitglieder. Soufian Zoghlami hat tunesische Wurzeln, Daniel Avi Schneider jüdisch-schweizerische, Ahmed Eid ist in Syrien geboren und in Palästina aufgewachsen und Max von Einen, am exotischsten, in Münster in Nordrhein-Westfalen. Ein gemeinsames Jazz-Studium brachte die vier Musiker schließlich zusammen.

Bukahara beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Reggae, Jazz, Pop Gründung 2009 Lead-Gesang, Gitarre, Schlagzeug Soufian Zoghlami Bass, Perkussion Ahmed Eid Geige, Mandoline Daniel Avi Schneider Posaune, Sousaphon, Schlagzeug Max von Einem

