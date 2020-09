Stand: 08.09.2020 12:34 Uhr - NDR Info

Blond und die Emanzipation der Popmusik

Blond treten am 19. September beim Reeperbahn Festival 2020in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Sicher kann man sich bei Blond nie sein. Meinen die drei Mitglieder der Band ihre Songs eigentlich ernst oder ist alles pure Ironie? Nina und Lotta Kummer und ihr Jugendfreund Johann Boniz kommen aus Chemnitz und haben sich auf die Fahnen geschrieben, sich von jeglichen Grenzen der Popmusik zu emanzipieren. Deshalb klingen die Songs von Blond auch so anders - mal liefert die Gruppe kuschelweichen Pop, dann Rap oder Rock und in Songs wie "Es könnte grad nicht schöner sein" auch mal alles zusammen. Nina und Lotta kommen aus einer musikalischen Familie - ihre Brüder Felix und Till sind Teil der Band Kraftklub. Doch Blond sind noch ein wenig frecher. Die Gruppe übertreibt, schillert gerne, tritt in farbenfrohen Kostümen auf. Songs und Performance - die drei von Blond machen einfach, worauf sie Lust haben.

Blond beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Pop, Rap, Indie Gründung 2011 Gesang Nina Kummer Gesang Lotta Kummer Bass Johann Boniz

Weitere Informationen Alle Infos zum Reeperbahn Festival 2020 Das Hamburger Reeperbahn Festival soll vom 16. bis 19. September 2020 trotz Corona-Pandemie live stattfinden - allerdings in verkleinerter Form. mehr Reeperbahn Festival 2020: Die Corona-Beschränkungen Das Reeperbahn Festival 2020 wird wegen der Corona-Pandemie kleiner als sonst. An den Spielorten gelten Mindestabstand und Maskenpflicht. Die Beschränkungen im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 19.09.2020 | 00:00 Uhr