Stand: 10.05.2019 20:31 Uhr

Bachfest 2019 in Rostock eröffnet

In Rostock wurde am Freitagabend das 94. Bachfest 2019 mit einem Konzert und einem Gottesdienst eröffnet. Unter dem Titel "Kontrapunkte" finden zehn Tage lang mehr als 80 Veranstaltungen an 21 Orten statt. Die Organisatoren wollen die Musik Johann Sebastian Bachs in Rostock an ungewöhnliche Orte tragen. So wird eine Werfthalle zum Aufführungsort oder der Leuchtturm von Warnemünde zur Bühne eines täglichen Auftritts mehrerer Blechbläser.

Unterstützung vom Land

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte in ihrem Grußwort beim Konzert in der Nikolaikirche, es sei für das Land eine große Ehre, dieses Bachfest in Rostock auszurichten. Die Musik von Johann Sebastian Bach (1685-1750) habe Kraft und begeistere. Nach früheren Angaben des Schweriner Kulturministeriums unterstützt das Land das Musikfest mit rund 100.000 Euro.

Große Namen und wichtige Werke

Das Bachfest 2019 will aber auch mit großen Namen und der Aufführung wichtiger Werke punkten. Etliche dieser Konzerte etwa mit dem Kreuzchor, dem Pianisten Matthias Kirschnereit oder die Aufführung der Brandenburgischen Konzerte sind schon ausverkauft. Für viele andere seien aber noch ausreichend Karten vorhanden, sagt der Organisator des Rostocker Bachfests Birkholz.

Viele Veranstaltungen und Andachten

Auf dem Programm stehen zudem kostenlose Veranstaltungen. Etwa der Musikschulen und drei Mal täglich finden Andachten in Rostocker Kirchen statt. Für eine Kantate zum Mitsingen werden in der Kirche Warnemünde noch Mitstreiter gesucht. Die Organisatoren rechnen in den kommenden zehn Tagen mit rund 20.000 Besuchern.

