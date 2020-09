Stand: 07.09.2020 12:16 Uhr - NDR Info

Ätna: So international klingt Dresden

Ätna treten am 17. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Ihre Sounds klingen so bombastisch, so international, so mitreißend - kaum zu glauben, dass das Duo Ätna tatsächlich aus Deutschland kommt. Doch Inéz Schaefer und Demian Kappenstein lernten sich an der Dresdner Musikhochschule kennen und sind seitdem musikalisch unschlag- und unverkennbar. 2017 waren sie bei NDR Kultur Neo zu Gast. Der Stimme und den Beats von Ätna kann man sich nur schwer entziehen und ihr Debütalbum "Made By Desire" (also "Aus Leidenschaft gemacht") könnte keinen passenderen Titel haben. Sie sind für den "Anchor" Award des Reeperbahn Festivals nominiert.

Ätna beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Electronica Gründung 2016 Keyboard, Synthesizer, Gesang Inéz Schaefer Schlagzeug, Perkussion, Sounds Demian Kappenstein

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 19.09.2020 | 00:00 Uhr