Stand: 22.09.2021 13:02 Uhr Arp Frique: Moderner Funk aus den Niederlanden

Arp Frique treten am 23. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Funk mal anders: Der Niederländer Niels Nieuborg übersetzt das Genre aus den Diskos der 70er in die Gegenwart. Sein lateinamerikanischer Sound - gepaart mit Flötenklängen und üppigen Synths - gefällt auch der BBC.

Weitere Informationen Alle Infos zum Reeperbahn Festival 2021 Von Joy Denalane bis Bruckner: Vom 22. bis 25. September zeigt NDR.de in Kooperation mit ARTE Highlights im Livestream. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 22.09.2021 | 07:40 Uhr