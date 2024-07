Ed Sheeran kommt 2025 für Konzert nach Hamburg Stand: 05.07.2024 12:37 Uhr In diesem Sommer war Ed Sheeran in Deutschland nur im Rahmen von Festival-Auftritten zu sehen - etwa beim Hurricane im Scheeßel. Im kommenden Jahr geht er nun wieder richtig auf Tour. Geplant sind Auftritte in Stuttgart (29. Juni), Hamburg (5. Juli) und Düsseldorf (5. September).

Der Vorverkauf für die Konzerte startet am kommenden Mittwoch (10. Juli). Pro Termin gibt es eine Beschränkung auf sechs Karten pro Ticketkäufer, teilte das Portal "eventim.de" mit. In Hamburg wird der Singer-Songwriter im Volksparkstadion auftreten, die Show wird gemeinsam präsentiert von NDR 2 und N-JOY.

Die Tournee trägt den auf den ersten Blick unaussprechlichen Namen "+-=÷x". Vor zwei Jahren schloss Sheeran mit "-" (Subtract) seine sogenannte Mathematics-Albumreihe ab, zu der auch sein 2017 veröffentlichtes besonders erfolgreiches Album "÷" (Divide) sowie die Alben "x" (Multiply), "=" (Equals) und "+" (Plus) von 2011 zählen.

Sheeran ("Bad Habits") gehört laut Warner Music zu den "gefragtesten Popstars" der Welt. Er verkaufte laut seinem Label weltweit mehr als 45 Millionen Alben und 150 Millionen Singles. Mit seiner "Divide"-Tour, die 2017 begann, stellte der Brite zwei Rekorde auf: Sie war mit mehr als 737 Millionen US-Dollar sowohl die kommerziell erfolgreichste Tour als auch die mit den meisten Besuchern (mehr als 7,3 Millionen).

In diesem Jahr trat er in Deutschland vor allem auf Festivals auf. So beim Hurricane in Scheeßel oder zum Auftakt der Fußball-EM beim Fanfest in München.

