Linkin Park: Platz eins in den Single-Charts und Konzert in Hamburg Stand: 21.09.2024 14:36 Uhr Vor zwei Wochen hatte die US-Band Linkin Park ihr Comeback gefeiert - mit zwei Neuzugängen. Am Sonntag kommt sie für ein Konzert nach Hamburg. Doch es gibt Kritik von der Familie des verstorbenen Leadsängers.

Sie fühlten sich übergangen, zitiert die amerikanische Ausgabe des Magazins "Rolling Stone" die Mutter und den Sohn des 2017 verstorbenen Linkin-Park-Frontmannes Chester Bennington. Die Band habe versprochen, die Familie zu informieren, sollte sie sich neu formieren. "Sie versuchen mit allen Mitteln, die Vergangenheit auszuradieren", wird Benningtons Mutter Susan Eubanks zitiert.

Konzert in Hamburg längst ausverkauft

Vor zwei Wochen hatte die US-Band bei einem großen Konzert in Los Angeles, das live übertragen wurde, ihr Comeback bekannt gegeben und neue Songs präsentiert. So sind die Sängerin Emily Armstrong und der Drummer Colin Brittain die Neuzugänge. Sieben Jahre hatte Linkin Park pausiert, nachdem sich Frontmann Bennington 2017 das Leben genommen hatte. Auch Fans äußerten sich kritisch über die Neuzugänge.

Der Popularität der Rock-Rap-Band, die zu den kommerziell erfolgreichsten Bands der 2000er-Jahre zählt, schadet der Gegenwind offenbar nicht. Das Konzert am Sonntag in der Hamburger Barclays Arena war innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Auch für die darauffolgenden Auftritte in London, Seoul und Bogota gibt es keine Tickets mehr.

Linkin Park führt weiter deutsche Single-Charts an

Und der neue Song "The Emptiness Machine" belegt bereits in der zweiten Woche in Folge Platz eins der deutschen Singlecharts, wie GfK Entertainment mitteilte. Das neue Album "From Zero" soll am 15. November erscheinen. Der Titel beziehe sich sowohl auf die Anfänge der Band, als auch auf die neue Phase, die vor ihr liege, sagte Sänger Mike Shinoda: "Klanglich und gefühlsmäßig geht es um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - unser typischer Sound, aber neu und voller Leben."

Neue Bandmitglieder und neue Ära

Spekulationen um ein Comeback hatte es schon länger gegeben. Die Band hatte diese mit Countdowns in den sozialen Medien befeuert. Bei dem Auftaktkonzert in Los Angeles hatte Sänger Mike Shinoda ins Publikum gerufen: "Die Rolle von Chester Bennington liegt bei jedem von euch". Nun geht es auf in eine neue Ära.

