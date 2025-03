Konzert-Highlights 2025: Sting und Shirin David in Norddeutschland Stand: 04.03.2025 12:46 Uhr Klassik, Jazz, Pop und Heavy Metal - ein Jahr voller Festivals, Konzerte und Open Air Veranstaltungen erwartet uns in Norddeutschland. Von klassischen Konzerten, über Pop, Rock und Schlager ist für jeden Geschmack was dabei.

von Linda Ebener

Was kommt 2025 auf uns zu? Ein norddeutscher Überblick:

Schleswig-Holstein: Von Alphaville bis Bodo Wartke

Gleich zu Beginn des Jahres geht es in Schleswig-Holstein zurück in die 1980er-Jahre mit der Band Alphaville. Die deutsche Pop-Band feiert mit ihrer Tour "Alphaville Forever! Live Best of 40 years", die Highlights ihrer Band-Geschichte. Sie spielten am 23. Januar in der Wunderino Arena in Kiel. Ebenfalls in der Landeshauptstadt sind 2025 unter anderem Joja Wendt am 12. März, Karat am 3. Mai, Jan Delay am 11. September, und Kerstin Ott spielt am 14. November in Kiel.

Wer 2025 den weltweit viralen Hit "Barbaras Rhabarberbar" live sehen und hören möchte, der sollte in die Lübecker Musik- und Kongresshalle kommen, dort tritt Bodo Wartke gleich an zwei Abenden auf: am 27. und am 28. März. Bodo Wartke ist überwältigt, was dieses Lied für Aufsehen gesorgt hat. "Der Tanz, der dazu ausgedacht wurde, der stammt von zwei Australierinnen, die heißen Stephanie und Christina und der wurde übernommen von diesem anscheinend sehr bekannten Tanz Influencer Paar aus L.A. Und die tanzen unfassbar krasses Zeug und das ist wahnsinnig gut gemacht und auch wirklich sehr witzig."

Wacken 2025 mit Papa Roach und Beyond the Black

Getanzt, beziehungsweise geheadbangt wird sicherlich auch wieder beim Wacken Open Air. Innerhalb von acht Wochen waren die 85.000 Tickets bereits ausverkauft. Auf die Festivalbesucher warten bei der 34. Auflage des Festivals vom 30. Juli bis 2. August 2025 unter anderem Papa Roach, Beyond the Black, Saltatio Mortis sowie viele weitere Interpreten.

Sting beim Schleswig-Holstein Musikfestival

Das Schleswig-Holstein Musik Festival findet 2025 vom 5. Juli bis zum 31. August statt und der Vorverkauf für einige Konzerte läuft bereits. Ein Konzert tanzt da ein bisschen aus der Reihe, und zwar das von Sting. Erstens war es innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und dann findet es schon vor Beginn des Festivals am 14. Juni Open Air in Kiel statt.

Es gibt beim SHMF aber auch wieder kleinere Konzerte, zum Beispiel an der Westküste in Heide. Dort tritt die Schauspielerin Katja Riemann im Stadttheater auf mit einem Trio am 7. August. Es spielt Stücke aus dem Werk "Karneval der Tiere". Musikalisch stellt das SHMF auch 2025 wieder eine Stadt in Mittelpunkt, es geht an den Bosporus, nach Istanbul, verrät Festivalintendant Christian Kuhnt: "Wir können uns auf eine Vielfalt freuen und auch auf eine Fremdheit, die uns nach den acht Festivalwochen auf einmal ganz vertraut vorkommen wird. Istanbul ist eine Stadt, die als Konstantinopel das Zentrum des Oströmischen Reiches war, dann das Zentrum des Osmanischen Reiches, das heißt, es gibt da nicht nur eine Kultur, sondern eine Vielfalt von Kulturen und das ist das, was uns am meisten an den jeweiligen Städten interessiert, dass wir selbst viel entdecken können von der alten klassischen Musik hin zu modernen Strömungen."

Mecklenburg-Vorpommern: Vom Schönberger Musiksommer bis zum Airbeat One

Im Juni startet wieder der Schönberger Musiksommer in und um die St. Laurentius Kirche in Schönberg. Zu erleben sind erfahrene Profimusiker sowie junge Talente. Ob mit Bach an der historischen Winzerorgel, Kammermusik, Oratorien, Chorgesang, experimenteller Musik, Jazz oder Filmvorführungen - der Spielplan bietet neben traditioneller Kirchenmusik vielfältige Musikrichtungen bis zu experimentellen Konzerten. Das Spektrum der Besetzungen reicht von Gitarre solo bis zu sinfonischen Klangkörpern und Chören. Uraufführungen oder europäische Erstaufführungen bestimmen ebenso wie populäre Klassik den Spielplan. Er wird Anfang des Jahres veröffentlicht.

Im Juli findet in Neustadt-Glewe das Elektro-Festival Airbeat One statt, das Motto lautet "Spanien". Mit dabei sind Alfred Heinrichs, Amelie Lens, Armin van Buuren und Timmy Trumpet. Außerdem kommen in diesem Jahr die Electro-Brass-Band MEUTE und Sänger Samu Haber nach Schwerin auf die Freilichtbühne. MEUTE spielt am 5. September und Samu Haber am 6. September.

35. Festspiele Mecklenburg-Vorpommern

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern feiern 2025 ihre 35. Ausgabe und zwar vom 14. Juni bis zum 13. September. Mit dabei ist neben dem NDR Elbphilharmonie Orchester auch Schauspielerin Annette Frier und Schauspieler Dietmar Bär, die bei einem Heinz-Erhardt-Programm mitwirken, zusammen mit der NDR Bigband. Aber es gibt noch mehr, erzählt Intendantin Ursula Haselböck. "Zum Beispiel Anne-Sophie Mutter, die mit dem Royal Philharmonic Orchestra nach Redefin kommt. Die dortige Reithalle verwandeln wir in den größten Konzertsaal des Landes. Dann kommt natürlich wie jedes Jahr Geiger Daniel Hope und dieses Jahr ist auch der Violonist und Dirigent Pinchas Zukerman mit dabei - zwei Superstars auf der Bühne, gemeinsam mit dem Zürcher Kammerorchester." Außerdem spielt Cellistin Anastasia Kobekina 20 Konzerte. Die 30-Jährige hatte 2016 bei den Festspielen den Solistenpreis gewonnen. Im Januar wird dann das gesamte Programm bekannt gegeben.

Niedersachsen: Stars der Klassikszene in Ostfriesland

Daniel Hope kommt 2025 auch nach Niedersachsen zu den Gezeitenkonzerten Ostfriesland. Vom 16. Mai bis 12. Juli wird die Nordseeküste aufgemischt. Es wird eine bewährte Mischung aus Weltstars und aufstrebenden Talenten geben, freut sich Raoul-Philip Schmidt, der Organisatorische Leiter der Veranstaltung. "Zu Gast sind Maurice Steger, Asya Fateyeva, Anastasia Kobekina, Martin Helmchen, Vivian Hagner, Antje Weithaas oder auch wunderbare Grenzgänger wie Helge Schneider." Außerdem finden 2025 auch wieder die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen vom 16. bis zum 25. Mai statt. Sie gelten mit ihren über 100 Jahren Geschichte als das weltweit älteste Festival für Alte Musik. Damals wie heute bildet die Oper den Kern des Festspielprogramms. Es werden aber auch Oratorien, Galakonzerte, Kammerkonzerte und zeitgenössische Crossover-Formate auf die Bühnen gebracht.

Festivals: M'era Luna und Hurricane

Etwas lauter wird es dagegen beim größten Gothic Festivals Europas - dem M'era Luna in Drispenstedt. Die ersten Tickets sind bereits für die 25. Ausgabe im August 2025 im Vorverkauf. Mit Bands wie Eisbrecher und And One stehen auch schon die ersten Headliner für das Festival am 9. und 10. August in Niedersachsen fest. Etwas lauter geht es auch im Sommer in Scheeßel zu beim Hurricane Festival mit Green Day, Apache 207 und Nina Chuba. Es findet vom 20. bis 22. Juni statt.

Pop: Billie Eilish, Martin Garrix und Robbie Williams in Hannover

Schlager Fans sollten sich den 26. April vormerken, denn dann kommt Roland Kaiser in die ZAG Arena nach Hannover. Ebenfalls in Hannover: Billie Eilish. Am 2. Mai 2025 feiert die US-amerikanische Singer-Songwriterin in der ZAG-Arena den Deutschland-Auftakt ihrer Tour, anschließend ist sie nur noch in Berlin und Köln live zu erleben.

Ende Juni wird das Gekreische in Hannover wohl kaum auszuhalten sein: Robbie Williams kommt. Er spielt ein einziges Konzert in Norddeutschland. Seine Stadiontour macht am 30. Juni Halt in Hannover in der Heinz-von-Heiden-Arena. Der Aussteiger bei Take That ist einer der erfolgreichsten Solokünstler aller Zeiten mit Hymnen wie "Angels", "Feel" oder "Let Me Entertain You". Und auch Martin Garrix kommt nach Hannover und spielt Open Air auf dem EXPO Plaza Gelände am 23. August. Der Niederländer ist einer der renommiertestens DJs der EDM-Szene. 2013 feierte er im Alter von 17 Jahren mit "Animals" seinen Durchbruch. Seitdem arbeitete er mit Größen der Branche wie David Guetta und Popkünstlern wie Ed Sheeran zusammen. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 performte er bei der Eröffnungszeremonie.

Hamburg: Vom Schlagermove zum Reeperbahn Festival

Je glitzernder, desto besser: Das ist wohl das Motto für den Schlagermove in Hamburg. 2024 waren 400.000 Gäste und rund 50 Trucks mit dabei. Der Umzug führt dabei vom Heiligengeistfeld zu den Landungsbrücken und wieder zurück. Aus den Boxen dröhnten Kultsongs wie "Fiesta Mexicana", "Atemlos" und "Er hat ein knallrotes Gummiboot" und die Gäste tragen bunte und zum Teil glitzernde Klamotten. Der Schlagermove 2025 findet vom 4. bis zum 5. Juli statt.

Im September sind die Straßen rund um das Heiligengeistfeld und die Reeperbahn ebenfalls voll, denn dann findet vom 17. bis zum 20. das Reeperbahn Festival statt. Vier Tage voller herausragender Musik und neuen Talenten. Mit dem Lineup müssen wir uns aber noch etwas gedulden. Freuen können wir uns nächstes Jahr außerdem auf das Internationale Sommerfestival im August auf Kampnagel und das Harbourfront Literaturfestival. Nachdem es 2024 ausgesetzt hat, findet es nun wieder statt!

Pop & Rock: Auftritte in Hamburg von Shirin David über Santana bis Ed Sheeran

Auch in der Popmusik haben sich große Namen angekündigt. Den Auftakt macht James Bay am 20. Januar in der Großen Freiheit. Jamie Cullum spielt am 29. März im CCH und die Gitarrenlegende Santana kommt am 15. Juni in die Hansestadt. Für den Sommer haben sich unter anderem Iggy Pop und Ronan Keating beim Stadtpark Open Air angekündigt. Und Ed Sheeran spielt am 6. Juli im Volksparkstadtion. Natürlich gibt es aber auch Auftritte nationaler Stars - etwa Shirin David (15. April), Alligatoah (1. Februar) oder Wincent Weiss (10. März).

Internationales Musikfest Hamburg 2025

Das Internationale Musikfest Hamburg 2025 vereint in knapp 50 Konzerten zwischen dem 1. Mai bis zum 5. Juni wieder viele große Namen auf seiner Gästeliste: jeweils zwei Abende mit dem London Symphony Orchestra und dem Chicago Symphony Orchestra, dazu Auftritte von Künstlern wie dem Pianisten Daniil Trifonov, dem Sänger Rolando Villazon oder der Cellistin Sol Gabetta. Der Komponisten-Schwerpunkt ist 2025 Pierre Boulez gewidmet.

Aber das Aufgebot an Stars, vorwiegend aus der Klassik, ist nicht alles. Wie in den vergangenen Jahren rankt sich das Programm um ein Motto, das die einzelnen Konzerte mal mehr und mal weniger stringent miteinander verbindet. Nach "Krieg und Frieden" beim letzten Musikfest, heißt die Überschrift diesmal "Zukunft". "Das ist ein spannendes Thema. Zukunft beschäftigt uns natürlich alle", sagt Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter, "aber in dem Fall geht es nicht um unsere Zukunft und ob die jetzt gut oder schlecht wird, sondern: wie haben Komponisten denn in der Vergangenheit die Zukunft gesehen?"

