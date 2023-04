"72 Seasons": Fans hören das neue Album von Metallica im Kino Stand: 14.04.2023 08:58 Uhr Heute erscheint das 12. Studioalbum von Metallica: "72 Seasons". Noch vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin konnten Fans das neue Album in einer exklusiven Veranstaltung in Kinos weltweit hören - auch hier im Norden.

von Janek Wiechers

Millionenfach verkaufte Alben, ausverkaufte Stadientourneen auf der ganzen Welt, seit mehr als 40 Jahren im Geschäft: Die US-amerikanische Metalband Metallica begeistert seit Langem durch ihren unverkennbaren Sound und ihre besondere Energie. Nun erscheint weltweit das inzwischen 12. Studioalbum von Metallica.

"Pre-Listening" in Kinos im Norden

Vor einem Saal eines Braunschweiger Multiplexkinos: Gespannte Erwartung liegt in der Luft. Menschen mit und ohne Metallica-T-Shirt zwischen 20 und 60 drängen Richtung Saaltür. Die Fans Michael Stelzer und Ursula Köntopp sind sichtlich aufgeregt. Sie sind gekommen, um sich das brandneue Album der US-amerikanischen-Metall-Band gemeinsam mit anderen im Kino anzuhören.

"Heute ist das erste Mal, dass ich im Kino so etwas erlebe. Ich freue mich tierisch auf die neue Platte", so Stelzer. "Einen Tag vor allen anderen", fügt Köntopp hinzu. "Und ich bin auch schon richtig gespannt auf die Atmosphäre. Dass es ordentlich rummst hier - wie wir Metallica halt kennen", fährt Stelzer fort.

In einer der vorderen Reihen im Kinosaal haben es sich Stefan Apitz und Christoph Gnietzer bequem gemacht. Die beiden sind Nachbarn und zusammen mit einem weiteren Freund hergekommen. "So etwas im Kino habe ich noch nie erlebt. Das hat mich einfach als Gesamterlebnis interessiert, wie so etwas läuft", so einer der Freunde.

"72 Seasons": Unverkennbarer Metallica-Sound

Nach ein paar einleitenden Worten der Band Metallica, sitzend auf einem Ledersofa, geht es los. Ohrenbetäubend laut, ein Fanal aus pulsierenden Gitarrenriffs, stampfenden Bässen, hämmernden Schlagzeugbeats - und über allem der Gesang James Hetfields. Unverkennbarer Metallica-Sound. Der Eröffnungssong schlägt den Zuschauern im Saal wie Backpfeifen um die Ohren. Und die Fans lieben es - viele fangen sofort an zu headbangen, den Kopf rhythmisch vor und zurückzuschlagen.

Treibend, hämmernd, immer energetisch preschen Metallica durch die insgesamt zwölf Songs ihres neuen Albums "72 Seasons". Dazu flimmern Filmclips über die Leinwand, mal ist darin die spielende Band zu sehen, dann wieder sind es nur abstrakte Muster, Formen und Farben. Zwischen den Songs kommentieren Mitglieder der Band ihre Lieder, erläutern Hintergründe und musikalische Besonderheiten.

Musik im Kino - lohnt es sich?

Nach fast zwei Stunden und 77 Minuten Musik geht das Licht an. "Na, seid Ihr noch wach?", fragt Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich ins Publikum. Ja, klar sind die Leute noch wach - wie könnte es auch anders sein bei der Lautstärke und all dem Adrenalin? Und wie war's? Gemischte Gefühle bei Stefan und Christoph: "Kinoerlebnis - schwierig muss ich sagen. Ich habe festgestellt: Ich bin doch eher der Freund mir das alleine als Audio reinzuziehen, ein bisschen mehr zu genießen", berichten sie. Ein Konzert sei auf jeden Fall etwas anderes. Die Veranstaltung sei nett gewesen, aber "aber nur fürs Hören, weiß ich nicht, ob man dafür ins Kino muss", so die Freunde weiter.

Vorbehaltlose Begeisterung hingegen bei Michael und Ursula: "Es war ein tolles Erlebnis, aufgrund der ganzen Akustik, die wir da natürlich im Kino haben - das ist schon wirklich beeindruckend."

