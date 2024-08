Schaumberge und Installationskunst zum Anfassen in Wilhelmsburg Stand: 05.08.2024 14:25 Uhr Kunst zum Anfassen, überraschende Objekte, Musik und Poesie: Das alles hat Kunstinterssierte bei "Kunstgucken" auf dem MS Artville-Gelände in Hamburg Wilhelmsburg am Sonntag zum Staunen gebracht.

von Sabine Engel, Helgard Füchsel

Berge von Schaum in Gelb, Rosa und Hellblau türmen sich auf. Der Wind zerzaust ihn zu hellen Wölkchen vor dem etwas trüben Himmel. Kinder hüpfen ihnen hinterher, versuchen sie zu fangen und auch vielen Erwachsenen zaubert die Kunstinstallation bei "Kunstgucken" auf dem MS Artville-Gelände in Wilhelmsburg ein Lächeln ins Gesicht. "Total poetisch, sowohl für die Kleinen als auch für die Großen, total schön", sagt eine Besucherin. Die Schaumeruptionen erinnern an ein gigantisches Schaumbad. "Es beruhigt so, das ist wunderbar", meint ein Besucher.

Vergängliche und bleibende Kunst

Auch die Künstlerin Stefanie Lüning hat Spaß. "Ich kann die Aktion so nie wiederholen. Ich beschäftige mich vor allem mit dem künstlerischen Schaffensprozess", eine Schaumwolke fliegt vorbei und die Künstlerin lacht herzhaft. "Dass die Arbeiten oft vergänglich sind und sich permanent weiter verändern, das finde ich auch total gut", sagt sie.

Neben flüchtigen Schäumen gibt es natürlich auch viel bleibende Kunst zu gucken. Auf ein Auto wurde eine Landschaft aus Bauschaum in Bonbonfarben gesprüht. In den Ritzen wachsen verschiedene Pflanzen. Es gibt komplizierte geometrische Konstruktion aus Holzstäben zu bestaunen und großformatige Graffitis in der weitläufigen Open-Air-Galerie. Und das Festival biete Witziges: Ein sogenannter "Poetomat" spuckt ein individuelles Gedicht aus, wenn man ihn mit einem Wort füttert.

Offenes, kostenloses Stadtteilfest

Wer sich erst man orientieren wollte: Jede Stunde gab es eine Führung über das gesamte Gelände. Manches steht schon länger - anders ist brandneu. "Kunst gucken" ersetzt das MS-Artville-Festival der vergangenen Jahre. "Das ist ein offenes und kostenloses Stadtteilfest mit Kunst für Kind und Kegel. Wir machen das Gelände abseits der Musikfestivals auf und freuen uns über alle, die einfach nur schauen möchten was hier in Wilhelmsburg passiert", sagt der Veranstalter Eike Eberhardt.

Regionale Kunstszene vor Ort

Die regionale Kunstszene präsentiert sich - ganz entspannt - auch mit Musik, Kindertheater und Lesungen. Das kommt an beim Publikum. "Ich liebe einfach das Gelände, die Kunst, die hier jedes Jahr dazu kommt und die Menschen kommen hier her, sind kunstinteressiert", freut sich eine Besucherin. "Das ist ganz spannend, ganz toll und überraschend, was hier los ist an kreativen, an lustigen Leuten", erzählt ein Besucher. Am 16. August startet das Festival MS Dockville für die Großen. In Wilhelmsburg liegt Spaß in der Luft.

