StreetArt Festival: Wilhelmshaven wird zur Freiluft-Galerie Stand: 02.08.2024 12:43 Uhr Rund 120 internationale Künstlerinnen und Künstler machen Wilhelmshaven an diesem Wochenende zur Freiluft-Ausstellung. Beim StreetArt-Festival bemalen und besprühen sie Hauswände, öffentliche Plätze und ein Parkhaus.

Laut der Veranstalterin, der Wilhelmshavener Touristik und Freizeit GmbH, versammelt das Festival fast alle Bereiche der Straßenkunst von 3-D-Motiven über Kopisten bis hin zu freien Künstlerinnen und Künstlern. Sie kommen unter anderem aus Mexiko, Europa und Australien. So viel Streetart wie in diesem Jahr hat es laut Organisator Michael Diers noch nie gegeben: "Das ist schon unerreicht. Ich wüsste im Augenblick nicht, welche Stadt so etwas auf die Beine gestellt hat", so Diers.

Mit dabei sind diesmal auch 80 Graffiti-Künstlerinnen und -Künstler, die im Rahmen von "Spray-Watt" ein altes Parkhaus innen und außen neu gestalten. Zu ihnen zählt der gebürtige Australier Sam Bates, in der Szene besser bekannt als "SMUG". Er hatte bereits vergangenen Samstag mit seinem riesigen Bild an einer Hauswand in der Bismarckstraße begonnen, damit es rechtzeitig zum Festival fertig wird. Es zeigt das Porträt eines jungen Mannes, um dessen Kopf Grünfinken flattern. Was den jungen Mann mit den kleinen Singvögeln zusammengeführt hat, das überlässt der Künstler dem Betrachter selbst. "Jeder macht seine eigenen Erfahrungen mit Kunst."

Riesiges 3D-Bild vor der Nordseepassage

Auch die 3D-Künstler Melina Berg und Edgar Müller haben schon vor einigen Tagen anfangen. Vor der Nordseepassage malen sie das größte Motiv des Festivals: eine dreidimensionale Felsenlandschaft mit Meeresbucht. Wenn das riesige 3-D-Bild am Samstag fertig ist, sollen sich Besucherinnen und Besucher in der Felsenlandschaft fotografieren lassen können und so selbst Teil des Motivs werden können.

