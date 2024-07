La Pochette Surprise: Das Label von der Elbinsel Wilhelmsburg Stand: 04.07.2024 06:00 Uhr Ob Grand Hotel van Cleef, Tapete Records oder Audiolith - in Hamburg gibt es Dutzende Plattenfirmen, die das popkulturelle Leben weit über die Stadtgrenzen hinaus bereichern. Sie alle haben ihren ganz eigenen Sound. Dazu gehört auch das Label: La Pochette Surprise Records.

von Birgit Reuther

La Pochette Surprise Records, eine Überraschungstüte. Der Name passt gut zu dieser ganz besonderen Hamburger Plattenfirma. Ansässig auf der Elbinsel Wilhelmsburg. Und mit einem musikalischen Portfolio von Indie-Pop bis hin zu avantgardistischen Klängen. Etwa von der Band Dunya mit ihren traumwandlerischen, türkisch inspirierten Rocksongs. Motor des Labels ist der gemeinschaftliche Geist, wie Betreiber Velvet Bein erklärt. "Der Vibe ist tatsächlich: Do-It-Yourself. Oder wie man jetzt auch sagt: Do-It-Together. Ideen teilen, ausarbeiten und einfach gemeinsam kreativ sein."

Ein passioniertes Vollzeit-Projekt seit 2019

Velvet Bein kümmert sich mit seinem Kompagnon Marius Santos beim Label La Pochette Surprise um Produktion, Marketing, Verkauf und um Merchandise wie T-Shirts und Sticker. Die La-Pochette-Familie ist aber noch viel größer. Bei selbst veranstalteten Konzerten, etwa in der Musikbar Komet auf St. Pauli oder in den eigenen Räumen des Wilhelmsburger Elbdeich Studios, helfen Freunde an der Kasse und an der Bar. "Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Besondere bei La Pochette, dass das nicht nur ein reines Label ist, sondern auch ein großes Netzwerk und ein großer Freundeskreis", betont Bein. Dadurch gebe es auch sehr viele verschiedene Genres im Label. "Mir muss natürlich die Musik in erster Linie gefallen. Es muss was Eigenes haben. Ich find's auch immer wichtig, dass sich die Bands untereinander kennenlernen, Konzerte miteinander spielen, sich gegenseitig aushelfen und ihre Erfahrungen tauschen."

Band Garlands beim Hamburger Label mit neuem Album

Aktuell sind rund ein Dutzend Bands bei La Pochette Surprise beheimatet. Darunter auch Sui Kemmer und Catharina Rüß mit ihrer Band Garlands, die jetzt ihr Album "Turn The Sky" veröffentlicht haben. Unglaublich vielschichtige und atmosphärische Musik zwischen Dream Pop, Sixties, Shoegaze und Kraut Rock - mit Hall-Effekten auf den Gitarren, mit Streichern, Synthesizern, Bass und Flöte sowie mit vielen Experimenten aus dem Studio, sodass der Sound wie in 3D durch den Raum zu wandern scheint.

Garlands: "Stimmen wie Instrumente einsetzen"

"Inzwischen haben wir unsere Stimmen so angeglichen, dass wir manchmal verwirrt sind, wer auf den Aufnahmen ist. Aber das ist im Grunde auch unser Ziel, unsere Egos nicht so stark in den Vordergrund zu schieben, sondern die Stimmen wie Instrumente einzusetzen, die sich wie Sinuskurven gegenseitig umkreisen und das werden wir auch noch weiter ausbauen", erzählt Catharina Rüß, Sängerin, Gitarristin und Synthesizer-Spielerin bei Garlands. Inhaltlich beschäftigt sich das Duo mit Themen wie Weite und Weltall und lässt sich unter anderem von der Physik inspirieren. "Geprägt haben uns auch Beziehungen zu Menschen auf anderen Kontinenten mit anderen Zeit- und Raumkonzepten. Das All zeigt uns unsere Verbundenheit als Menschen und gleichzeitig unsere Relativität und Vergänglichkeit auf."

La Pochette Surprise vermittelt Familiengefühl

An ihrem Label La Pochette Surprise schätzt das Duo Garlands das Familiengefühl und den freiheitlichen Blick über den Tellerrand, sagt Catharina Rüß. "Die meisten La Pochette-Bands kommen zwar aus Deutschland, aber gleichzeitig geht der Horizont des Labels eben vom Hafen raus in die Weite, was wir sehr erfrischend finden." Die Band Garlands ist live zu erleben und zwar in den Räumen ihres Labels, also im Elbdeich Studio an der Neuenhöfer Straße in Hamburg-Wilhemsburg am 13. Juli ab 20 Uhr.

