Russland fordert Kunstwerke zurück: Bald auch aus deutschen Museen? Stand: 11.03.2022 14:35 Uhr Russland hat im Zusammenhang mit Kritik am Krieg in der Ukraine italienische Museen zur Rückgabe geliehener Kunstwerke aufgefordert. Kann etwas Ähnliches auch deutschen Museen passieren?

Zwei italienische Museen: Das Palazzo Reale in Mailand und die Alda Fendi Stiftung in Rom müssen Werke an die Eremitage in St. Petersburg zurückgeben. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören?

Eckart Köhne: Das sind noch die geringsten Sorgen, die man in diesen Zeiten hat - das wäre so meine spontane Reaktion. Natürlich ist es immer schade, wenn Ausstellungen Objekte verlieren. Aber dafür kann es viele Gründe geben. Und angesichts der Kriegsumstände, angesichts der Bedrohungen und der Lage der Menschen vor Ort: Da ist das glaube ich wirklich nachrangig, sich über den Ort von Bildern Sorgen zu machen.

Kann etwas Ähnliches auch deutschen Museen jetzt bevorstehen? Dass sie Bilder zurückgehen müssen?

Köhne: Das könnte durchaus sein. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob wir aktuell Leihgaben aus russischen Museen in deutschen Museen haben. Das ist wahrscheinlich, weil wir ja viele Projekte immer wieder sehen. Insofern kann es schon passieren, dass auch da Rückforderungen kommen. Auch wenn ich jetzt keine konkret nennen könnte.

Sie haben, was die Museumslandschaft in Deutschland angeht, von einer Brückenbauerfunktion der Museen gesprochen. Wie könnte die denn aussehen?

Köhne: Es hat in vielen Zeiten immer Kulturdialoge gegeben. Es ist die Rolle der Kultur, Wege offen zu halten, wenn die Diplomatie Schwierigkeiten hat. Wir haben das nach der Annexion der Krim schon einmal erlebt. Natürlich müssen wir im Gespräch bleiben. Auch angesichts der schrecklichen Dinge, die jetzt passieren, wissen wir doch alle: Es muss eine Lösung danach geben. Die Staaten müssen miteinander umgehen können. Wir leben zusammen in Europa und das ist ein räumlich überschaubarer Kontinent. Man muss ins Gespräch kommen: Diplomatie ist immer besser als Krieg. Das wird in diesen Tagen auch besonders deutlich. Die Kultur schafft solche Wege. Ich hoffe, dass es gelingen wird, wenn die Waffen schweigen, zu helfen. In dem Sinne, dass man zur Verfügung steht, vor Ort ist und vor allem den Menschen hilft. Dass man Schäden kartiert, Verluste beziffert und hilft aufzuräumen und sich dem Zustand annähert, den Kunst und Kultur vor dieser Krise hatten.

Ihr Kollege Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, hat schon vor einer Woche gesagt: wir stehen vor einem Scherbenhaufen. Er sehe keine Grundlage zur Zusammenarbeit mit russischen Kulturinstitutionen. Wie würden Sie ihn überzeugen?

Köhne: Ich würde dafür plädieren, den Blick auf die Geschichte der letzten 20 Jahre in Europa zu werfen. Wir sind alle schockiert von diesem Krieg. Das ist eine neue Qualität. Aber wenn wir ehrlich zu uns sind, müssen wir auch sagen: Es kommt nicht so unerwartet, wie man jetzt tut. Wir hatten die Annexion der Krim - auch da wurde ein souveräner europäischer Staat angegriffen. Das sind dieselben Parteien die wir heute im Ukraine-Konflikt erleben und wir sind doch allzu gerne wieder zur Tagesordnung übergegangen, wenn es um Energie und Versorgung und Ähnliches ging. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass wir seitdem ja wirklich vielfältige Beziehungen mit Russland wieder prägen und aufgenommen haben. Obwohl die völkerrechtswidrige Besetzung der Krim angedauert hat. Auch die Kultur und die deutschen Museen haben in dieser Zeit die Kontakte weiterleben lassen und gepflegt. Das gibt mir Hoffnung, denn ich glaube nicht an einen neuen Eisernen Vorhang. Man muss einen Scherbenhaufen auch aufräumen.

Wir alle hoffen auf eine Zeit nach dem Krieg, in dem es gelingt, wieder eine europäische Ordnung herzustellen, die auf anderen Werten als kriegerischen beruht. Dazu muss auch Russland natürlich gehören. Schließlich leben wir in einem sehr überschaubaren Europa. Wir können nicht so tun, als würden wir ja so etwas dann ausblenden können. Es ist ja nun auch so: Kulturtreibende führen keinen Krieg. Sie sind Teil eines Staates. Das sind sie bei uns auch. Trotzdem hat Kultur viele Werte, die sie verkörpert, die tagespolitische, auch kriegerische Ereignisse überdauern. Ich glaube, darauf müssen wir uns konzentrieren. Wir sollten wirklich versuchen, nicht alle Brücken abzuschlagen, sondern nach diesem schrecklichen Krieg, der hoffentlich bald aufhört, versuchen eine gerechte Ordnung danach zu finden. Und dabei kann die Kultur sicher helfen.

Was erfahren Sie denn von der Arbeitsebene, die gerade herrscht? Zwischen deutschen und russischen Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern - funktioniert da noch Kommunikation und Dialog?

Köhne: Im Moment funktioniert das nicht mehr, denn es sind ja fast alle Initiativen auf Eis gelegt und unterbrochen worden. Es ist, glaube ich auch nachvollziehbar, dass angesichts der kriegerischen Ereignisse im Moment - in diesen Wochen, die der Krieg jetzt dauert - tatsächlich diese Kommunikation nicht möglich ist. Aber es ist etwas anderes, von einem kompletten Abbruch zu sprechen oder eben der Hoffnung, Ausdruck zu verleihen, dass man, wenn diese Auseinandersetzungen abgeschlossen sind, wieder ins Gespräch kommen muss. Europa hat viel Erfahrung mit Kriegen. Die letzten sind gar nicht so lange her. Ich erinnere an den Balkankonflikt. Das ist noch in einem zeitlichen Rahmen, an den man sich erinnert. Ich kann nochmal die Annexion der Krim nennen. In Georgien, Ossetien, war 2008 auch ein entsprechender Konflikt. Wir müssen damit umgehen, dass wir so etwas natürlich kommentieren. Dass wir versuchen, zu einer gerechteren Ordnung zu kommen. Dass wir Krieg ächten. Das ist kein Mittel der Politik - da müssen wir immer unsere Stimme erheben. Wir müssen auch versuchen, in beiden oder in den Ländern, die in den Konflikten beteiligt sind, das anzusprechen und immer wieder darauf hinzuweisen. Wir dürfen dieses Feld nicht nicht anderen Interessen überlassen.

Das Gespräch führte Mischa Kreiskott.

