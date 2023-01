Inspired - Die Kunst-Challenge Stand: 19.01.2023 00:00 Uhr Ikonen der Kunstgeschichte - von jungen Künstler*innen neu interpretiert: In der dreiteiligen Reihe "Inspired" treffen in jeder Folge zwei Shootingstars der Kulturszene auf einen bekannten Klassiker der Kunst, um ihre eigene Version davon zu gestalten.

Adam und Eva als Techno-Song? Caspar David Friedrich getanzt? Modedesign, inspiriert von Niki de Saint Phalles Nanas? "Inspired" porträtiert die Kreativen bei der Arbeit.

Folge 1: Adam und Eva im Techno-Paradies

Lucas Cranach der Ältere hat der Nachwelt Tausende Gemälde hinterlassen und ist einer der bedeutendsten Maler der deutschen Renaissance. Zu seinen bekanntesten Werken gehört "Adam und Eva im Paradies - Der Sündenfall" von 1531. Das Bild, das in der Berliner Gemäldegalerie hängt, ist in der ersten Folge die Challenge für das Indie-Elektro-Duo ÄTNA und den Digitalkünstler Manuel Rossner.

Cranachs Gemälde als Inspiration für ÄTNAs Hiphop

Ein über 500 Jahre altes Gemälde als Inspiration für einen Techno-Song? Inéz und Demian von der Dresdner Band ÄTNA zählen Hiphop und Jazz zu ihren Einflüssen und experimentieren kreativ mit Klängen. "Inspired" begleitet die beiden von den ersten Sound-Ideen über Sampling und Textentwürfe bis zur fertigen Komposition. Sie entwickeln ihre ganz eigene, tanzbare Version des Kunstklassikers.

Manuel Rossner: "Adam und Eva" durch die VR-Brille

Manuel Rossner macht Virtual Reality-Kunst und arbeitet mit unterschiedlichen digitalen Tools. Ihn interessiert vor allem die Schnittstelle zwischen digitalem und physischem Raum. Was fällt ihm zu Adam und Eva und dem Apfel der Erkenntnis ein? "Inspired" schaut ihm bei der Kunst-Challenge über die Schulter: beim Scannen des Galerie-Raums mit der Kamera und der Konstruktion seines eigenen Kunstwerks am Rechner mit VR-Brille und Controllern.

Weitere Informationen 35 Min Folge 1: Adam und Eva als Techno-Song (S01/E01) Die Indie-Elektro-Band Ätna und der Digitalkünstler Manuel Rossner interpretieren das Gemälde von Lucas Cranach d. Ä. neu. 35 Min

Folge 2: Caspar David Friedrichs berühmtes Gemälde als Tanz

In der zweiten Folge begegnen sich Medienkünstlerin Johanna Keimeyer und Tänzer*in Pascal Schmidt. Ihre Inspirationsquelle: "Der Wanderer über dem Nebelmeer" von Caspar David Friedrich. Gemeinsam besuchen sie die Hamburger Kunsthalle, tauschen sich über das berühmte Gemälde aus und erarbeiten dann in ihrer jeweiligen Disziplin ein neues Werk.

Schmidt entwickelt Choreografie zum "Wanderer über dem Nebelmeer"

Pascal Schmidt ist genderfluide Choreograf*in und lebt in Hamburg. Schmidt hat unter anderem beim Bundesjugendballett und beim Hamburg Ballett von John Neumeier getanzt und ist Mitglied beim Künstler*innen-Kollektiv "House of Brownies". Für "Inspired" entwickelt Schmidt eine Choreografie zum "Wanderer über dem Nebelmeer". Wie tanzt man den Caspar David?

Keimeyers "Iconic Portraits": Von Bowie bis Warhol

Die Berliner Künstlerin Johanna Keimeyer bezeichnet sich als "experiential artist". Als Erfahrungskünstlerin will sie immersive Erlebnisse schaffen und kreiert unterschiedlichste Werke: Rauminstallationen, Skulpturen, Videos oder Fotos. In ihrer Reihe "Iconic Portraits" stellt sie selbst berühmte Persönlichkeiten dar, meist zeitgenössische Ikonen wie David Bowie, Andy Warhol oder Karl Lagerfeld. "Inspired" begleitet sie beim Entstehungsprozess ihrer neuen Installation - inspiriert von Caspar David Friedrichs Gemälde: von der Ideenfindung über die Suche nach Materialien bis hin zum Aufbau. Als sich Johanna Keimeyer und Pascal Schmidt gegenseitig ihre neuen Kreationen präsentieren, kommt es zu einer interessanten Vermischung beider Werke.

Weitere Informationen 33 Min Folge 2: Tanz den Caspar David Friedrich (S01/E02) Die Medienkünstlerin Johanna Keimeyer und Tanzperformer:in Pascal Schmidt lassen sich vom Gemälde "Der Wanderer über dem Nebelmeer" inspirieren. 33 Min

Folge 3: Niki de Saint Phalles Nanas - ganz neu

In der dritten Folge von "Inspired" treffen die Modedesignerin Marina Hoermanseder und der Künstler Moritz Green aufeinander. Ihre erste Begegnung findet in Hannover statt, denn dort befindet sich das klassische Kunstwerk, das ihnen als Inspirationsquelle dienen soll: die Nanas von Niki de Saint Phalle, überdimensionierte Frauenplastiken im öffentlichen Raum. Welches Kleidungsstück entsteht in Anlehnung an die Nanas bei Marina Hoermanseder?

Hoermanseders Markenzeichen: Lederkorsetts für Lady Gaga

Die in Wien geborene Modedesignerin arbeitet mit Fetischelementen und lässt sich von orthopädischen Produkten inspirieren. Ihre Markenzeichen: Röcke aus Lederstriemen, Lederkorsetts und Lederschnallen. Künstlerinnen wie Lady Gaga und Rihanna haben ihre Entwürfe schon getragen und schätzen die Modeexpertise der Österreicherin. Sicherlich auch deshalb war Hoermanseder schon Jurorin bei der Castingshow "Austria’s Next Top Model". "Inspired" ist von der Ideenfindung bis hin zur Fertigstellung des Designentwurfs in Marinas Atelier in Berlin dabei.

Graffiti-Künstler Green trifft auf Nanas

Der Hamburger Künstler Moritz Green malte mit zwölf Jahren sein erstes Graffiti. Er hat Grafik studiert und war Kulissenbauer im Deutschen Schauspielhaus. Seine Werke sind voll von Kontrasten, leuchtenden Farben und verschiedenen Formen. Ideale Voraussetzungen für eine Auseinandersetzung mit den Nanas von Niki de Saint Phalle?

Weitere Informationen 30 Min Folge 3: Nikis Nanas ganz neu (S01/E03) Die Modedesignerin Marina Hoermanseder und der Streetart-Künstler Moritz Green lassen sich von Niki de Saint Phalles inspirieren. 30 Min

"Inspired" begleitet die Künstler*innen während des Schaffensprozesses und dokumentiert, wie sich die Kunstschaffenden gegenseitig ihre neuen Werke präsentieren. Alle drei Folgen sind ab dem 19. Januar in der ARD Mediathek zu sehen.

NDR Kultur - Das Journal extra: Inspired Folge 1: Lucas Cranach der Ältere, Autor: Torben Steenbuck / Redaktion: Annette Plomin

Folge 2: Caspar David Friedrich, Autorin: Natascha Geier / Redaktion: Niels Grevsen

Folge 3: Die Nanas von Niki de Saint Phalle, Autor: Thorsten Mack / Redaktion: Melanie Thun

Weitere Informationen NDR Kultur - Das Journal NDR Kultur - Das Journal ist in der norddeutschen Kulturszene und auf dem Büchermarkt unterwegs, spürt den neuesten Trends nach - montags um 22.45 Uhr. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur - Das Journal | 23.01.2023 | 22:45 Uhr