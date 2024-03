250 Jahre Caspar David Friedrich: Greifswald feiert mit 250 Veranstaltungen Stand: 21.03.2024 15:14 Uhr Er gilt als der bedeutendste Maler der deutschen Romantik: Caspar David Friedrich. Gelebt hat er in Dresden, geboren wurde er in Greifswald im Jahr 1774. Die Stadt feiert ihren berühmtesten Sohn deshalb ein ganzes Jahr lang mit zahlreichen Veranstlatungen.

von Juliane Voigt

Eröffnet wurde dieses Jubiläumsjahr am 20. Januarmit einer Veranstaltung im Greifswalder Dom. Es war eine Großveranstaltung mit Vertretern aus Politik und Gesellschaft, mit Grußworten und Reden, mit dabei Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth (Grüne). Die Festrede aber hielt der Kunstwissenschaftler und Buchautor Florian Ilies. Der in dem Zusammenhang mit dem Satz "Toni ist Kroos, Caspar ist größer!" sein Publikum auf höchst unterhaltsame Weise mitnahm. Nachzuhören ist dieser Kalauer auch in dem Podcast Dorf Stadt Kreis mit Mirja Freye und in der ARD Audiothek.

250 Veranstaltungen rund um Caspar David Friedrich im Jubiläumsjahr

Greifswald hat um den Geburtstag herum knapp 250 Veranstaltungen geplant. Dazu gehören Ausstellungen, Salons, kleine Konzerte, eine Kinoreihe und auch Wanderungen. Dafür wurden auch neue Räume geschaffen, eine ehemalige Spielhalle zum Beispiel zu einer Galerie umfunktioniert. "Spielhalle Kunst", wie die Galerie heißt, zeigt zeitgenössische Arbeiten, die von dem Romantiker inspiriert waren. Eröffnet wurde dieser neue Kunstort mit Arbeiten des Hallenser Künstlers Moritz Götze. Demnächst wird der Künstlerbund Mecklenburg-Vorpommern die Räume für seine große Jahresausstellung nutzen. Auf gleich vier Galerien der Stadt verteilt ist aktuell eine Ausstellung zu sehen mit knapp 220 Grafiken. Eingesandt von Künstlern aus dem gesamten Bundesgebiet. "Die Resonanz auf unsere Ausschreibung war immens, damit haben wir nicht gerechnet. Wir haben Berge von Paketen und großen Umschlägen und Rollen ausgepackt, die bei uns im Kulturamt per Post angekommen sind", so Susanne Papenfuß vom Kulturamt Greifswald. Besucher können sich in dieser Schau noch an einem Publikumspreis beteiligen.

Ein wichtiger Tag wird für die Stadt natürlich der Geburtstag von Caspar David Friedrich am 5. September. Unter der Überschrift "Kuchen für Caspar" soll es auf dem Greifswalder Markt eine große Kuchentafel geben. Die sicherlich überraschenden Details werden noch bekannt gegeben.

Sonderausstellungen im Pommerschen Landesmuseum mit "Geburtstagsgästen"

Natürlich hat auch das Pommersche Landesmuseum sein Jahresprogramm nach diesem besonderen Jubiläum ausgerichtet. Drei große Sonderausstellungen sollen konzeptionell die verschiedenen künstlerischen Seiten des Malers beleuchten. "Wir haben hier in Greifswald das große Glück, an dem Ort zu sein, an dem Caspar David Friedrich wirklich gelebt hat. Wo er zu dem Künstler geworden ist, der heute weltberühmt ist. Hier in Greifswald und auf der Insel Rügen sind seine lebenslangen Inspirationsorte", sagt die Direktorin des Pommerschen Landesmuseums, Ruth Slenzka. Deshalb startet das Museum auch mit der Ausstellung "Lebenslinien" mit vielen Zeichnungen und frühen Arbeiten sowie Bezügen zur Stadt und der Region.

"Kreidefelsen auf Rügen" ab August in Greifswald

Im August wird mit der großen Ausstellung "Sehnsuchtsorte" die romantische Sicht des Malers auf die Region gezeigt. Friedrich hatte von Dresden aus immer wieder Motive der Insel Rügen oder seiner Greifswalder Kindheitsorte wie die Klosterruine Eldena verwendet. Dafür erwartet das Museum mit großer Freude das Gemälde "Kreidefelsen auf Rügen" aus dem Kunstmuseum Winterthur, das gerade aber in der Kunsthalle Hamburg zu sehen ist und danach in der Alten Nationalgalerie Berlin. Von da aus wird es nach Greifswald kommen. Für die Herbstausstellung "Heimatstadt" konnten die Gemälde "Die Wiesen vor Greifswald" und "Greifswalder Hafen" ausgeliehen werden. Das Pommersche Landesmuseum ist selbst im Besitz von mehr als 100 Zeichnungen und sechs Gemälden von Caspar David Friedrich. Drei von ihnen werden in diesem Jubiläumsjahr ebenfalls als Leihgaben in anderen Museen gezeigt - "Neubrandenburg", ein Gemälde von 1811, sogar im Metropolitan Museum of Art - aber erst im kommenden Jahr, wenn New York den großen deutschen Romantiker Caspar David Friedrich mit einer Gesamtschau ehrt.

Neue Fenster für den Dom - inspiriert von CDF-Gemälde

Als der Pastor der Domgemeinde, Tilmann Beyrich, vor einigen Jahren im Berliner Studio des Künstlers Olafur Eliasson anfragte, ob der sich vorstellen könne, die Domfenster in Greifswald neu zu gestalten, habe er nicht mit einer Zusage gerechnet, sagte er später. Die kam nämlich prompt. "Das ist für uns heute noch unglaublich", so Beyrich. Am 7. April werden die Fenster im Ostgiebel des Doms im Beisein des dänisch-isländischen Künstlers Olafur Eliasson eingeweiht. Dieser hat nicht nur neue Domfenster entworfen, sondern stellt eine Kunstinstallation vor, die mit großen Spiegeln eine Farb-Lichtinstallation ergibt. Das mundgeblasene Antik-Fensterglas changiert in den Farben eines Sonnenaufgangs, inspiriert durch Caspar David Friedrichs Gemälde "Huttens Grab", das sicherlich für ein buntes Farbspektrum in der großen Kathedrale sorgen wird.

Predigten im Dom zu Gemälden von CDF

Die neuen Domfenster sind die größte Baumaßnahme am Greifswalder Dom in den letzten 150 Jahren. Ein Geburtstagsgeschenk für Caspar David Friedrich, der in der Stadtkirche getauft wurde. Im Jubiläumsjahr werden im Greifswalder Dom Festpredigten zu Gemälden von Caspar David Friedrich gehalten. Als größter Versammlungsort der Stadt werden alle Festveranstaltungen auch hier stattfinden.

Wanderungen auf der Insel Rügen

Sechs Mal wanderte Caspar David Friedrich über die Insel Rügen. Die Reisen sind vor allem durch seine Skizzenbücher nachvollziehbar. Denn gezeichnet hat Caspar David Friedrich gerade in der Natur, mit akribischen Datumsangaben. Der Rügener Landschaftsökologe Hannes Knapp hat anhand der Zeichnungen von Caspar David Friedrich dessen Wanderrouten über die Insel nachvollzogen und die Blickpunkte des Zeichners genau festlegen können. Der Verein Insula Rugia wird im Jubiläumsjahr mehrere Radtouren entlang der Wanderrouten anbieten. In dem Zusammenhang wurde auch eine Statue des Wanderers bei dem Rostocker Künstler Thomas Jastram in Auftrag gegeben. Im Lauterbacher Goor symbolisiert sie nun die Zugehörigkeit Caspar David Friedrichs zur Schönheit der Natur der Insel Rügen. Die übrigens mit dem Slogan wirbt "Sie kennen die Kopien – Wir haben die Originale".

Lebenslange Sehnsucht nach seiner Heimat Vorpommern

Caspar David Friedrich gehört nach Vorpommern. Viele Tagebücher und Briefe, die der Maler in Dresden an seine Familie in Greifswald schickte, zeugen von einer lebenslangen Sehnsucht nach seiner Heimatregion. In Greifswald wird das in diesem Jahr das große Narrativ für ein ganzes Jubiläumsjahr sein. Mehr dazu auch imPodcast "Greifswald feiert 250 Jahre Caspar David Friedrich" in der NDR MV App oder in der ARD Audiothek.

