Ausstellungen und Kunst-Events: Die Highlights 2024 im Norden Stand: 25.12.2023 15:38 Uhr Parallelen zwischen Pablo Picasso und Max Beckmann, der allgegenwärtige Caspar David Friedrich - und die "Faszination Höhle": Die norddeutschen Museen von Osnabrück bis Neubrandenburg planen 2024 sehenswerte Ausstellungen.

von Silke Lahmann-Lammert

Wenn eine Ausstellung wie die große Caspar-David-Friedrich-Schau in der Hamburger Kunsthalle ihre Tore öffnet, ist das der Startschuss fürs Publikum. Für die Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter stellt die Vernissage allerdings eher die Ziellinie dar. Denn meistens arbeiten sie schon seit Jahren auf den Tag der Eröffnung hin. Zur Zeit laufen hinter den Museumskulissen die Vorbereitungen für die Ausstellungen des Jahres 2024. Es gibt zahlreiche Kunst-Events, auf wir uns in Norddeutschland freuen können.

Ikonische Fotografien von Henri Cartier-Bresson im Bucerius Kunstforum

Der Fotograf Henri Cartier-Bresson hatte die Gabe, die Kamera in seiner Hand unsichtbar zu machen: "Auf Samtpfoten muss man gehen und ein scharfes Auge haben", beschrieb Cartier-Bresson sein Erfolgsrezept. Außerdem wusste er: "Ein Wort kann alles verderben, alle verkrampfen und machen dicht." Cartier-Bressons Aufnahmen von küssenden Paaren oder wildfremden Menschen, die sich in den Armen liegen, um das Ende des Krieges zu feiern: Sie sind zu Ikonen geworden, millionenfach reproduziert.

Das Bucerius Kunstforum in Hamburg zeigt ab Juni 220 Originalabzüge des großen Fotografen. Darunter auch unbekannte Bilder, verspricht Direktorin Katrin Baumstark: "Wir zeigen die komplette Bandbreite von Cartier-Bresson, von seinen Anfängen bis zum Spätwerk, außerdem seine Reportagen, seine Reisen um die Welt. Mit dabei sind auch ein paar Highlights, die man noch nie gesehen hat", verspricht Katrin Baumstark.

"World Press Photo"-Schau im Landesmuseum Oldenburg

Für Fotografie-Fans lohnt sich im Februar eine Fahrt zur "World Press Photo"-Schau im Landesmuseum Oldenburg. Und im November ins Haus der Photographie in Hamburg, wo die berührenden Aufnahmen der Amerikanerin Nan Goldin gezeigt werden.

"Faszination Höhle" im Bremer Museum Böttcherstraße

Wer jemals eine Wohnlandschaft des dänischen Designers Verner Panton betreten hat, kennt das Gefühl, sich in eine Höhle zu begeben: Ein wohlig-warmes Lümmeln unter knallbunten Stalagtiten. Das Bremer Museum Böttcherstraße geht der "Faszination Höhle" in einer Ausstellung auf den Grund. Ab Mitte Februar sind 40 Werke zum Thema sehen - von der Malerei der Romantik bis zu Verner Pantons psychedelischen Designer-Grotten.

Sprengel Museum Hannover: "Pablo Picasso/Max Beckmann"

Pablo Picasso und Max Beckmann haben sich nie getroffen. Aber sie kannten die Werke des jeweils anderen. Während Beckmann Picasso seinen Erfolg neidete und sich sein Leben lang an ihm abarbeitete, urteilte der Spanier über den Deutschen: "Er ist sehr stark!" Das Sprengel Museum Hannover konfrontiert Hauptwerke der beiden Künstler miteinander und findet auf ihren Lebenswegen erstaunliche Parallelen. Kurator Reinhard Springer beschreibt einige dieser parallelen Entwicklungen: "Man kann sehr schön sehen, wie sie auf den Ersten Weltkrieg reagieren wie auf den Zweiten Weltkrieg. Oder wie sie eben auch Themen, die sie beide sehr umtreiben, nämlich das Geschlechterverhältnis, bearbeiten."

"Pablo Picasso/Max Beckmann: Mensch - Mythos - Welt": Ab Mitte Februar im Sprengel Museum Hannover.

Felka Platek im Osnabrücker Felix-Nussbaum-Haus

Felka Platek war nicht nur die Lebensgefährtin und spätere Ehefrau von Felix Nussbaum, sondern auch selbst eine bedeutende Künstlerin: Davon können sich Besucherinnen und Besucher im Osnabrücker Felix-Nussbaum-Haus überzeugen. Dort wird Mitte Februar eine Ausstellung mit Werken der polnischen Malerin eröffnet.

Zeitgenössische Kunst: Cosima Hawemann und Albert Oehlen

Wer sich für zeitgenössische Kunst interessiert, darf sich im Februar auf die rätselhaft-schönen Arbeiten von Cosima Hawemann in der Kunstsammlung Neubrandenburg freuen. Ab September lockt dann eine umfangreiche Schau mit Computerbildern von Albert Oehlen in der Hamburger Galerie der Gegenwart.

Deichtorhallen: "Survival in the 21st Century"

Ein weiteres Kunst-Glanzlicht versprechen Georg Diez und Nicolaus Schafhausen in den Deichtorhallen. Das Kuratoren-Duo lädt renommierte Künstlerinnen und Künstler ein, sich mit den großen Fragen der Zukunft zu beschäftigen: Wie können wir anders wirtschaften, bauen und wohnen? Wie Technologien nutzen und unser Miteinander neu organisieren? "Survival in the 21st Century": Ab Mitte Mai in der Halle für Aktuelle Kunst in Hamburg.

