Caspar David Friedrich: Hamburger Kunsthalle zeigt Jubiläumsschau Stand: 08.10.2023 15:13 Uhr Die Hamburger Kunsthalle würdigt den 250. Geburtstag des Malers Caspar David Friedrich ab dem 15. Dezember 2023 mit einer Jubiläumsausstellung. Diese bildet den Auftakt zum Caspar-David-Friedrich-Festival.

Diese Ausstellung wird sicher Stadtgespräch sein: "Caspar David Friedrich. Kunst für eine neue Zeit" zeigt vom 15. Dezember 2023 bis zum 1. April 2024 ikonische Friedrich-Werke und aktuelle künstlerische Rezeptionen, wie die Kunsthalle mitteilt. Anlässlich des Jubiläumsjahres widmen in der Folge auch die Alte Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden dem Künstler eine Schau.

60 Gemälde und 100 Zeichnungen von Caspar David Friedrich

Die Kunsthalle rechnet wieder mit einem großen Besucheransturm wie bei der letzten Caspar-David-Friedrich-Ausstellung im Jahr 2006. Damals gab es lange Schlangen vor der Kunsthalle. Diesmal ist der Anlass der 250. Geburtstag des Malers. Zu sehen sind dann mehr als 60 Gemälde und rund 100 Zeichnungen des in Greifswald geborenen romantischen Malers sowie ausgewählte Arbeiten von Künstlerfreunden.

Zur Ausstellung kommen dann berühmte Gemälde wie der "Kreidefelsen auf Rügen", "Der Mönch am Meer" und "Zwei Männer in Betrachtung des Mondes" (1819/20) zum Hamburger "Wanderer über dem Nebelmeer" und das Bild "Das Eismeer". Auch Künstlerinnen und Künstler von heute sind mit ihrem Blick auf den alten Meister zu sehen. Wegen des erwarteten Ansturms verkauft die Kunsthalle Zeitfenster-Tickets. Die kann man schon jetzt im Internet auf der Seite der Kunsthalle erwerben.

Austellung "The Ephemeral Lake" von 12. April bis 27. Oktober 2024

Nach der Jubiläumsausstellung folgt ab dem 12. April bis 27. Oktober 2024 "The Ephemeral Lake - Eine digitale Installation von Jakob Kudsk Steensen". Letztere setze die Ausdruckskraft der Werke Friedrichs mit digitalen Landschaften des 21. Jahrhunderts in Wechselwirkung, so die Kunsthalle Hamburg in einer Mitteilung vom Freitag.

