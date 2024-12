Mediathektipps: "Reisen mit Muddi", "Die Legenden von Paris", "Dinner For Two" Stand: 21.12.2024 12:48 Uhr In den Mediathektipps gibt es diese Woche eine heitere Serie über eine unfreiwillige Reise zu sich selbst, ein dänisches Beziehungsdrama und eine ungewöhnliche Doku-Reihe über die Zeit der Romantik in Paris.

von Anja Rosenow-Sottorf

Die Doku "Die Legenden von Paris" mit animierten Zeichnungen entführt in die Pariser Bohème des 19. Jahrhunderts - unter anderem mit Balzac und Baudelaire. Außerdem geht es in "Dinner For Two" in ein dänisches Gourmet-Restaurant - Lebensinhalt eines Paares, das sich zwischen Ehrgeiz und Leidenschaft aufreibt. Schließlich geht es in "Reisen mit Muddi" auf eine Reise an die Nordsee - auf einen Roadtrip voller kurioser Begegnungen und Abenteuer.

"Reisen mit Muddi": Heitere Serie mit Andrea Sawatzki

Agnetha ist völlig am Ende. Ihre Kaufsucht hat sie in den Ruin getrieben. Die Schulden türmen sich so hoch wie die Kisten voller nicht bezahlter Waren in ihrer Wohnung. Dann klopft und klingelt zu allem Überfluss noch der Gerichtsvollzieher an der Tür.

Frau Pfeiffer! Tut mir leid, aber ich habe einen Vollstreckungsbescheid für Sie. Filmzitat aus "Reisen mit Muddi"

Agnetha sieht aus ihrem Schlamassel nur einen Ausweg - sie haut ab. Ihre Flucht führt sie zu einer Notarin. Die eröffnet das Testament von Agnethas Mutter, die kürzlich gestorben ist. Agnetha hat ihre Mutter zuletzt vor 20 Jahren gesehen. Das Testament muss also nicht unbedingt Gutes verheißen. Agnethas Befürchtungen scheinen sich zu bewahrheiten, denn ihre Mutter hat folgendes verfügt: "Ich möchte, dass du meinen Leichnam von hier bis zu unserer Kirche an der Nordsee fährst."

- Ich soll also meine Mutter in der Gegend rumkutschieren.

- Erst dann darf ich das Erbe auszahlen lassen.

- Was für 'ne Bitch. Das mach ich nicht.

- Warten Sie mal, schauen Sie hier: 324.000 Euro. Da lohnt sich doch Reisen mit Muddi, hm?

Agnetha knickt ein, ist doch das Geld ihr letzter Retter in Not. Doch die Reise an die Nordsee wird komplizierter, als sie ahnt. "Reisen mit Muddi" ist eine vergnügliche Serie mit Alwara Höfels, Andrea Sawatzki und Bernhard Schütz. Alle sechs Teile sind für ein Jahr in der ARD-Mediathek zu sehen.

"Die Legenden von Paris": Mit animierten Bildern in die Pariser Bohème

Victor Hugo, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Charles Baudelaire, Hector Berlioz, Georges Sand - das sind nur einige der klangvollen Namen in der Kulturwelt der Pariser Bohème des 19. Jahrhunderts - und klangvolle Namen bis heute. Sie gehörten zu einer Generation, die die Kunst revolutionieren wollte und damit erheblichen Einfluss auf die Gesellschaft gewann.

Das Ancien Régime bebt. Die Moderne ist auf dem Vormarsch und nichts kann sie aufhalten. Diese jungen Leute stehen an der Spitze der Mode und neuer Ideen und warten nur auf eine Gelegenheit, sich einen Namen zu machen. Filmzitat aus "Die Legenden von Paris"

In wunderschönen, animierten Bildern erzählt die vierteilige Dokumentation vom Leben und Schicksal der wichtigsten Künstler dieser Zeit. Darin geht es auch um ihren gemeinsamen Kampf und die Rivalitäten untereinander. Ein spannendes Zeugnis einer wichtigen Epoche. "Die Legenden von Paris" - bis Juli 2025 in der Arte Mediathek.

"Dinner For Two": Vom Kampf um die Liebe und den Michelin-Stern

Feinste Speisen, zarte Kreationen - ein himmlischer Genuss. Das Gourmet-Restaurant von Maggie und Carsten ist Lebensinhalt, Passion, Leidenschaft. Alles muss passen, bis ins letzte Detail. Fehlt nur noch ein Michelin-Stern. Wie besessen kämpfen beide um diese Auszeichnung. Als dann endlich ein vermeintlicher Michelin-Kritiker im Restaurant auftaucht, geht alles Mögliche schief.

- Wie ist es gelaufen?

- Beschissen. Überreife Zitronen, Frank hatte keine Zeit, sie vorher zu probieren. Scheiße und das bei unserem Spezialgericht.

- Also haben wir schlechtes Essen serviert?

- Ja. Filmzitat aus "Dinner for Two"

Carsten betreibt das Restaurant verbissen weiter. Maggie will den vermeintlichen Michelin-Kritiker finden. Dann bekommt Carsten einen anonymen Brief mit dem Inhalt, dass Maggie ihn betrügt. Jetzt steht noch mehr auf dem Spiel als nur das Restaurant. "Dinner For Two" ist ein dänischer Spielfilm, der auf spannende Weise die Beziehung der beiden Protagonisten seziert. Für 30 Tage in der ARD Mediathek.

