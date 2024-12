Mediathektipps: "Evil - Das Böse", "Warum verbrannte Oury Jalloh?" und "Let's Talk About Porn" Stand: 01.12.2024 13:32 Uhr In den Mediathektipps geht es um institutionalisierte Gewalt in der Verfilmung eines skandinavischen Bestsellers, einen spektakulären True-Crime Fall aus Deutschland und eine Porno-Doku-Serie.

"Evil - Das Böse": Mechanismen von Gewalt und Gruppendynamik

Erik Ponti ist 16 Jahre alt und aggressiv. Nach einem Gewaltausbruch gegen einen Mitschüler wird er in ein Internat geschickt - seine letzte Chance. Auf der Eliteschule herrschen strenge Regeln. Was verharmlosend als "Kameradenerziehung" bezeichnet wird, ist ein Bestrafungssystem, mit denen die Älteren über die Jüngeren herrschen. Ein Schülerrat entscheidet über Verurteilung oder Freispruch. Als Erik erneut aufmüpfig wird, wird er in den sogenannten Ring geschickt und soll gegen einen Älteren kämpfen:

"Wie ich sehe hast du deinen Inzuchthaufen mitgebracht."

"Hast du Todessehnsucht, Ponti?"

"Hiermit ernenne ich dich, Erik Ponti, zur Ratte. Zur miesen, kleinen Ratte." Filmzitat

Abwartend und regungslos steht Erik seinem Gegner gegenüber:

"Du machst es dir nicht leicht, Ponti. Schlag zu und zeig etwas Respekt, verdammt nochmal."

"Zeig du mir jemanden, der meinen Respekt verdient." Filmzitat

In seinem Zimmergenossen findet Erik jedoch auch einen Freund - und er verliebt sich sogar in die Kantinenangestellte Marja, die vieles ausspricht, was Erik erst langsam zu begreifen beginnt:

"Wir alle haben Seiten, die wir verbergen. Seiten, die nicht sichtbar sind. Egal, wie sehr wir uns bemühen. Wir können unsere eigene Geschichte niemals überwinden. Das Leben hat uns zu dem gemacht, was wir sind." Filmzitat

Die jahrelangen brutalen Misshandlungen durch seinen Stiefvater lassen Erik auch auf dem Internat in alte, schmerzende Verhaltensmuster zurückfallen. Die schwedische Serie "Evil - Das Böse" nach dem gleichnamigen skandinavischen Bestsellerroman spielt im Stockholm der 1950er-Jahre und zeigt - oft schwer erträglich - die Mechanismen von Gewalt und grausamer Gruppendynamik. Die Serie ist bis zum 20. Januar 2025 in der Arte-Mediathek zu sehen.

"Warum verbrannte Oury Jalloh?": Einer der größten Polizei- und Justizskandale

"Die Person war an den Füßen gefesselt und genauso waren die Hände im Bereich des Gürtels fixiert. Er konnte sich unter keinen Umständen befreien. Und man fragt sich: Was ist dem passiert?" Filmzitat

Die Person, von der ein damaliger leitender Polizeibeamte spricht, heißt Oury Jalloh. Ein junger Mann aus Sierra Leone, der am 7. Januar 2005 bis zur Unkenntlichkeit verbrannt in der Zelle Nummer fünf im Polizeirevier Dessau gefunden wurde. Schnell wird in den Medien eine mögliche Ursache beschrieben. Freunde von ihm haben sofort einen anderen Verdacht:

"Mit einem Feuerzeug soll er seine Matratze angezündet haben. Unsere ersten Gedanken waren: Die haben ihn umgebracht." Filmzitat

Fast 20 Jahre später sorgt der Fall noch immer für Entsetzen und anhaltende Diskussionen.

"Oury Jalloh ist einer der größten Polizei- und Justizskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte." Filmzitat

Die sechsteilige ARD Crime-Time-Serie "Warum verbrannte Oury Jalloh?" ist bis zum 6. Januar 2025 in der ARD Mediathek abrufbar.

"Let's Talk About Porn": Weibliche Sicht auf die Pornowelt

"Hey mein Süßer, schön, dass du da bist."

"Hi Baby, was machen wir heute Geiles?" Filmzitat

Aus Versehen, wie gern behauptet, landen wohl die wenigsten im Internet auf Seiten mit derartig klaren Ansagen:

"Pornoseiten spielen in der obersten Liga der meistbesuchten Websites der Welt. Sie sind auf einer Ebene mit Seiten wie Amazon, PayPal oder Netflix." Filmzitat

Die Doku-Serie "Let's Talk About Porn" von Julia Krampe erzählt aus weiblicher Sicht und bietet neue Perspektiven auf die Pornowelt. Klischees werden hinterfragt, Widersprüche offengelegt:

"Die Deutschen zählen zu den aktivsten Pornokonsument*innen der Welt. Trotzdem finden es nur 38% der Erwachsenen moralisch vertretbar, Pornos zu schauen." Filmzitat

Jolee Love, einer der erfolgreichsten deutschen Pornostars, und andere Kolleginnen geben überraschende Einblicke in ihr Leben. Alle wünschen sich, dass mehr darüber geredet würde:

"Jeder konsumiert Erotik auf einer gewisse Art und Weise, steht aber nicht dazu. Über Gefahren durch Pornos reden wir offen. Über den eigenen Konsum eher nicht. Schweinerei, Pfui, Pfui!" Filmzitat

Die dreiteilige Serie "Let's Talk About Porn" will Vorurteile und Tabus bekämpfen - ein journalistisch-dokumentarischer Blick auch auf die Geschichte des "Pornoversums". Die Serie steht bis zum November 2025 in der ARD Mediathek.

