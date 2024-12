Mediathektipps: Real Crime, Undercover-Doku und eine französische Romanze Stand: 14.12.2024 06:00 Uhr Das Verschwinden eines jungen Pärchens in Mittelamerika, die schockierenden Rechercheergebnisse einer Journalistin in Saudi-Arabien und ein "Blinddate umterm Weihanchtsbaum" - das sind unsere Mediathektipps in dieser Woche.

von Melanie von Bismarck

1978. Das britische Pärchen Chris Farmer und Peta Frampton ist auf Weltreise. Beide sind Mitte 20, er frischgebackener Arzt, sie hat gerade ihr Jura-Studium abgeschlossen. In Mittelamerika gehen die beiden mit einem amerikanischen Skipper und seinen beiden Söhnen auf eine mehrwöchige Segeltour.

Sie ahnen nicht, an wen sie da geraten sind. Peta schreibt ihrer Familie in Manchester regelmäßig lange Briefe, Chris schickt seiner Schwester besprochene Kassetten. Bis der Kontakt abbricht. Der letzte Brief stammte aus Livingston Guatemala.

Die Polizei rätselt. Sind sie entführt worden? Haben sie sich verirrt? Alles scheint möglich. Dann findet man ihre Leichen. 40 Jahre bleibt der Mordfall ungelöst. Wie es gelang, den Täter dingfest zu machen, schildert die dreiteilige Real-Crime-Doku "Mord im Hippie-Paradies". Zu sehen in der ZDF-Mediathek.

Die dunklen Geschäfte - Doku des polierten Images

Mohammed Bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien, hat das Projekt 2030 ausgerufen. Mit gewaltigen Bauvorhaben poliert er das Image seines Landes auf, als modern und fortschrittlich.

"In den letzten acht Jahren hat Mohammed Bin Salman der Welt ein neues Saudi-Arabien verkauft. Seine Vision wurde von Politikern, Unternehmen und Stars mit Begeisterung aufgenommen", heißt es in der WDR-Doku "Undercover in Saudi-Arabien", für die sich sich eine Journalistin heimlich auf Recherchereise begeben hat - und damit in große Gefahr.

Zu ihrem Schutz bleibt sie anonym, ihre Berichte werden nachgesprochen. Sie interviewt Wanderarbeiter, die wie Sklaven leben, berichtet von jungen Frauen, die für viele Jahre ins Gefängnis müssen, weil sie sich für Frauenrechte einsetzen; von Misshandlungen weiblicher Hausangestellter, Zwangsräumungen und Vertreibungen.

"Die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien ist schlechter denn je", lautet eine der Erkenntnisse. 2034 wird Saudi-Arabien die Fußball-WM ausrichten, wie gerade entschieden wurde. In dem Film heißt es noch: "Die Vorstellung, ein hochkarätiges Turnier wie die Fußball-WM könnte an ein Land gehen, in dem Missstände strukturell sind, ist empörend."

Die Doku "Undercover in Saudi-Arabien" ist jetzt schon in der ARD Mediathek zu finden, wie auch die ebenfalls sehenswerte Doku "Nimmt uns Saudi-Arabien den Fußball?"

Romantikkomödie im weihnachtlichen Paris

Ihr Vater ist schon drei Jahre Single. Zu lange, findet Line und legt auf einer Dating-Website heimlich einen Account für ihn an. Und tatsächlich nach kürzester Zeit: Treffer! Chloé scheint genau die Richtige für ihren Vater Harold zu sein. Doch hinter dem Account steckt nicht Chloé, sondern ihr Sohn Jules, der einen Partner für seine Mutter sucht und sie schon lange ermutigt, die Initiative zu ergreifen.

Was die beiden Kinder nicht wissen: Chloe ist Harolds Chefin - und die beiden sind sich gar nicht grün. Die romantische Weihnachtskomödie "Blind Date unterm Weihnachtsbaum" kommt aus Frankreich. Werden hier überkommene Rollenbilder angekratzt? Beileibe nicht. Reden hier erwachsene Freundinnen auch mal über etwas anderes als Männer und Sex? Nope.

Dafür kann man sich an einem verregneten Dezembernachmittag an den charmanten Schauspielerinnen und Schauspielern sowie dem weihnachtlich glitzernden Paris erfreuen. "Blind Date unterm Weihnachtsbaum", noch bis zum 7. Januar in der ARD Mediathek.

